U TREBINJU OBELEŽEN 1. OKTOBAR DAN POČETKA ODBRAMBENO-OTADŽBINSKOG RATA: Večno sećanje na junake

PRVOG dana oktobra u Trebinju se obeležava Dan početka Odbrambeno-otadžbinskog rata 1991-1996. Prvog dana rata, 1. oktobra 1991. godine, od granata ispaljenih sa položaja hrvatskih paravojnih jedinica na Ivanici i u okolini sela Kalađurđevići poginulo je 19 vojnika JNA - devet iz Trebinja, jedan iz Gacka, dva dobrovoljca i sedam pripadnika aktivne vojske.

Foto Grad Trebinje

U prostorijama Gradske uprave dodeljena su posthumna odlikovanja, Medalja zasluga za narod, za sedam pripadnika Vojske Republike Srpske.

Gojka Ćuk, majka posthumno odlikovanog borca koji je poginuo prvog ratnog dana, zahvalila je svima što se, kako je rekla, žrtve ne zaboravljaju.

- Prošlo je mnogo godina, a meni kao da vreme ne prolazi. Boli kao da je prvi dan. Tužan je ovo život i samoća, iako me posećuju kćerka, njena porodica, komšije, ali i ljudi iz Gradske uprave i Boračke organizacije. Zahvaljujem svima i hvala što nas niste zaboravili - rekla je Gojka Ćuk.

Predsednik Gradske boračke organizacije Trebinje Pero Vuković istakao je da se odlikovanjima pokazuje poštovanje prema herojskim žrtvama proteklog rata i najavio da će 18. oktobra u naselju Gorica biti osveštan spomenik poginulim borcima.

Dan bilećkog ratnika ISTOVREMENO, u Bileći je obeležen Dan bilećkog ratnika, u znak sećanja na sve borce koji su životima platili slobodu i stvaranje Republike Srpske. Bileća je u poslednjem ratu dala više od 140 svojih najboljih sinova za odbranu Republike Srpske.

- Sedam plaketa uručeno je porodicama poginulih boraca, čime želimo da pokažemo da ih nismo zaboravili i da bar malo ublažimo njihovu preveliku bol. U Trebinju je ukupno odlikovano 246 porodica, tako da su sve porodice poginulih boraca dobile odlikovanje - rekao je Vuković.

Povodom 1. oktobra služen je pomen borcima poginulim, umrlim i nestalim u proteklom ratu, nakon čega su delegacije Gradske boračke organizacije i Grada Trebinja položile su cveće na Spomenik braniocima Trebinja 1991-1996. godine.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić poručio je da se nikada ne sme i neće zaboraviti žrtva boraca koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku, kao ni ratnih vojnih invalida i svih onih koji su učestvovali u njenom stvaranju.