Republika Srpska

TREBINJSKE VLASTI IMAJU OZBILJA PLAN O IZGRADNJI NOVOG TREBINJA: Novi grad na 380 hektara krša

Dubravko Curac

10. 01. 2026. u 06:10

NA prostoru između magistralnog puta Trebinje–Dubrovnik, zapadne obilaznice, poslovne zone Volujac, naselja Gomiljani i prostorne celine „Grad sunca“, planira se izgradnja potpuno novog urbanog naselja – Novo Trebinje.

D. Curać

Reč je o površini od oko 380 hektara, na kojoj će u narednim decenijama nicati stambeni objekti, škole, Dom zdravlja, saobraćajnice, parkovi i prateća infrastruktura.

D. Curać

Tekst potpisa

Kako je najavljeno na poslednjem zasedanju Skupštine grada Trebinja, gradonačelnik Mirko Ćurić istakao je da će prilikom objave javnog poziva za stanove u Novom Trebinju građani imati mogućnost kupovine kvadrata po povoljnijim cenama.

– Prioritet će imati Trebinjci rođeni u gradu, ali neće biti zanemarene ni socijalno ugrožene kategorije, kao ni naši sugrađani koji rade u Dubrovniku – rekao je Ćurić.

U sadašnjem urbanom jezgru Trebinja gotovo da više nema prostora za širenje, zbog čega se grad planski razvija ka severu.

– Pritisak turizma i potreba za novom gradnjom doveli su do toga da uz postojeće Trebinje moramo stvarati novo – rekla je načelnica gradskog Odeljenja za urbanizam Amerisa Zavitan Jeftović.

Prema njenim rečima, na prostoru krša planirano je naselje sa svim sadržajima neophodnim za život.

– Imaćemo škole, Dom zdravlja, individualno i kolektivno stanovanje, parkove, kao i prostor za privredu i industriju – navela je Zavitan Jeftović.

Sunčani dani

Trebinje se smatra jednim od klimatski najugodnijih gradova u BiH. Ima između 260 i 270 sunčanih dana godišnje i više od 2.400 sunčanih sati, što ga svrstava među najsunčanije gradove regiona. Spoj mora, planina, reke i južne geografske širine daje gradu jedinstvenu klimu, zahvaljujući kojoj su život na otvorenom, turizam i manifestacije mogući gotovo tokom cele godine.

Na terenu su već u toku radovi na proširenju vodovodne mreže, izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda, kao i saobraćajnica u okviru zapadne obilaznice i naselja Grad Sunca.

Direktor Elektroprivrede Republike Srpske i odbornik u Skupštini grada Luka Petrović kaže da projekat „Novo Trebinje“ predstavlja snažan razvojni impuls.

– Usvojen je novi urbanistički plan, a u toku je izrada Regulacionog plana „Novo Trebinje“. Proces se vodi uz komunikaciju sa privredom i uz javnu raspravu sa građanima – rekao je Petrović.

On naglašava da je cilj projekta zadržavanje i povratak mladih ljudi, kao i dolazak novih stanovnika.

– Ovo je vizija razvoja za narednih 20 godina, ali sa prvim vidljivim rezultatima već u naredne tri do četiri godine – istakao je Petrović.

Prema njegovim rečima, u naselju Prljača već je dodeljeno desetak lokacija po povoljnim uslovima, dok se paralelno radi na putevima, elektro-mreži i vodosnabdevanju.

– Trebinje ima realan cilj da dostigne 50.000 stanovnika. Plate rastu, tržište rada je otvoreno i prema Dubrovniku, ali se radnici najčešće vraćaju u Trebinje – naveo je Petrović.

