DODIK O POTERNICI: Interpol je rekao da je to politički progon, ali političkom Sarajevu to nije dovoljno

PREDSEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik komentarisao je danas odbijanje žalbe neustavnog Suda BiH Interpolu, zbog odbijanja da raspiše poternicu za njim i istakao da je ova međunarodna kriminalistička organizacija već jasno rekla da je reč o političkom progonu.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ Borislav Zdrinja

-To znači da sam ozbiljan kriminalac, je l' da, ironično je konstatovao Dodik i dodao:

-Šta da kažem, jedna sarajevska izmišljotina koja ide za tim da stranac napiše odluku koja nema veze sa zakonima i ne može da bude osnova za sudski progon, a onda grupa muslimana u Sarajevu, opterećena Republikom Srpskom u želji da degradira svakog onog ko Republiku Srpsku predstavlja, ovako procesuiraju.

Dodik je ukazao na to da da političkom Sarajevu nije bilo dovoljno kada im je Interpol prvi put to stavio do znanja, već je nastavilo da gura svoju politiku.

-Dovoljno je i prvi put kada je Interpol rekao da se ne radi o nekom kriminalu, nego se radi o političkom progonu i da se odustane. Međutim, oni su krenuli dalje. Sad posle ovoga ne znam šta bi još mogli da urade. Sad je isto rečeno da je to politički motivisano i da tu nema nikakvog osnova, rekao je predsednik Dodik u emisiji "U prvom planu, koju će banjalučka ATV emitovati večeras.

Dodik je rekao da je zadovoljan ovom odlukom Interpola.

-Što se tiče mene, mogu da budem zadovoljan, jer je poručeno da je to politički progon, to mi govorimo od početka. Mogu biti zadovoljan činjenicom da mnoge zemlje nisu prihvatile tako nešto. Jedina organizacija na svetu koja se bavi progonom kriminalaca, opšteg tipa a ne političkog, je Interpol. Ako on kaže da je to politički, onda je to tački. Tu bi trebalo da bude tačka. Međutim, za ove u Sarajevu to nije tačka, istakao je Dodik.

Dodao je da će političko Sarajevo sada pokušati da pronađe neku novu mogućnost da održe tu temu.

(Tanjug)

