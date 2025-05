ANDŽELKINE HEKLANE KOLEVKE: Dok čeka zaposlenje u struci, Paraćinka savladala veštinu ručnog rada

IAKO je završila Visoku školu strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost u Nišu, smer socijalni vaspitno-popravni rad, Paraćinka Anđelka Urošević (28) maloletničkom delinkvencijom dosad se nije bavila. Posao u struci još nije našla, a jedina veza sa maloletnicima, kaže nam u šali, trenutno joj je petogodišnja ćerka Minja. Ali i to što već skoro godinu dana hekla kolevke za bebe koje su i te kako privukle pažnju. Posebno budućih majki, naglašava naša sagovornica, objašnjavajući da joj je želja bila samo da nauči da hekla, nije važno šta.

Foto: Z. Rašić

Prošlog leta polomila je nožni zglob i nije mogla da izbegne nošenje gipsa.

- Odmarajući se u krevetu, užasno sam se dosađivala, pa sam tražila neku zanimaciju koja bi mi zaokupila pažnju. Čitanje mi nije bilo dovoljno. Mama je htela da me nauči štrikanju, ali me to nije zanimalo. Onda sam naprečac odlučila da savladam heklanje i bacila sam se u potragu za materijalom. Tehniku sam začas naučila na internetu osim za pufi-ćebenca - otkriva nam Anđelka kako je počela da se bavi ovom vrstom ručnog rada.

Foto: Z. Rašić

Komplet bebi-kolekcija IZVEŠTILA sam se dovoljno, pa heklam i gnezda za bebe i podloge za presvlačenje. Tu su i čitavi setovi korpica raznih veličina koji služe kao organizeri za odlaganje bebine kozmetike. Gnezdo je možda i praktičnije od kolevke, dobro je za popodnevnu dremku. Moja majka odlično štrika ćebenca, kapice, trake za kosu i razne druge stvarčice, tako da smo praktično celu bebi-kolekciju kompletirali - veli Anđelka.

Onom ko nikad nije uzeo heklicu u ruke sve to može izgledati previše zahtevno. Ali nije. Za svega dva dana uspela je da rukotvori prvu korpicu. A onda su joj pažnju na internetu privukle stranice sa heklanim kolevkama. Sestra joj je u tom momentu bila trudna, pa je odlučila da uradi i pokloni joj baš heklanu kolevku. U takvoj kolevci novorođenče može da se iznese iz porodilišta, ali i da spava prvih nekoliko meseci. Bilo joj je u prvi mah teško dok je savladavala neke "cake", ali je sve posle krenulo glatko.

Anđelkin hobi počeo je tako da dopunjava kućni budžet Uroševića, što nije nevažno budući da mlada majka nije zaposlena.