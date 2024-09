HEROINA U SADISTIČKOJ NDH: Šetnja sećanja na Dianu Budisavljević održana u Inzbruku, prvi put prisustvovao i njen praunuk iz Brazila

TEŠKO je u Srbiji doći do mašina za izradu satova, a posebno do sticanja znanja i usavršavanja za taj posao, kao što je to slučaj u Švajcarskoj ili nekim drugim razvijenijim zemljama. Ali, mi Srbi smo, Bogu hvala, nadaren narod, tako da nam nije ništa strano niti teško kad nešto zaista hoćemo da uradimo.