BEZGLUTENSKI SLANI PUŽIĆI: Mekani, mirisni i neodoljivi

Savršeno mekani iznutra, sa blago hrskavom koricom i bogatim filom – ovi bezglutenski pužići su idealni za doručak, užinu ili posluženje. Jednostavni za pripremu, a ukus koji osvaja na prvi zalogaj.

Testo:

500 ml mleka

20 gr kvasca

1/2 kašičice šećera

500 gr bezglutenskog brašna

Fil:

200 gr margarina ili maslaca

1 kašičica morske soli

3 žumanca

Ostalo:

1 jaje za premaz

susam

Priprema:

U mlako mleko dodajte kvasac i šećer, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. Zatim dodajte brašno i mutite dok se testo ne sjedini.

Posebno pomešajte margarin, žumanca i so, pa dobro izmešajte da dobijete ujednačen fil.

Radnu površinu pospite brašnom, izručite testo i lagano ga premesite. Oklagijom razvucite testo na širinu 15–20 cm. Fil rasporedite duž celog testa, pa urolajte kao štrudlu. Secite na komade debljine oko 2 cm i ređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite svaki pužić umućenim jajetom i pospite susamom.

Ostavite da narastu oko 30 minuta, zatim uključite rernu na 180°C. Kada se zagreje, pecite oko 25 minuta dok ne dobiju zlatnu boju.

Prijatno!