BEZGLUTENSKI SLANI PUŽIĆI: Mekani, mirisni i neodoljivi
Savršeno mekani iznutra, sa blago hrskavom koricom i bogatim filom – ovi bezglutenski pužići su idealni za doručak, užinu ili posluženje. Jednostavni za pripremu, a ukus koji osvaja na prvi zalogaj.
Testo:
- 500 ml mleka
- 20 gr kvasca
- 1/2 kašičice šećera
- 500 gr bezglutenskog brašna
Fil:
- 200 gr margarina ili maslaca
- 1 kašičica morske soli
- 3 žumanca
Ostalo:
- 1 jaje za premaz
- susam
Priprema:
U mlako mleko dodajte kvasac i šećer, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. Zatim dodajte brašno i mutite dok se testo ne sjedini.
Posebno pomešajte margarin, žumanca i so, pa dobro izmešajte da dobijete ujednačen fil.
Radnu površinu pospite brašnom, izručite testo i lagano ga premesite. Oklagijom razvucite testo na širinu 15–20 cm. Fil rasporedite duž celog testa, pa urolajte kao štrudlu. Secite na komade debljine oko 2 cm i ređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite svaki pužić umućenim jajetom i pospite susamom.
Ostavite da narastu oko 30 minuta, zatim uključite rernu na 180°C. Kada se zagreje, pecite oko 25 minuta dok ne dobiju zlatnu boju.
Prijatno!
