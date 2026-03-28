Peciva i pite

BEZGLUTENSKI SLANI PUŽIĆI: Mekani, mirisni i neodoljivi

Milena Tomasevic

28. 03. 2026. u 10:00

Savršeno mekani iznutra, sa blago hrskavom koricom i bogatim filom – ovi bezglutenski pužići su idealni za doručak, užinu ili posluženje. Jednostavni za pripremu, a ukus koji osvaja na prvi zalogaj.

БЕЗГЛУТЕНСКИ СЛАНИ ПУЖИЋИ: Мекани, мирисни и неодољиви

FOTO: Novosti

Testo:

  • 500 ml mleka
  • 20 gr kvasca
  • 1/2 kašičice šećera
  • 500 gr bezglutenskog brašna 

Fil:

  • 200 gr margarina ili maslaca
  • 1 kašičica morske soli
  • 3 žumanca

Ostalo:

  • 1 jaje za premaz
  • susam

Priprema:
U mlako mleko dodajte kvasac i šećer, pa ostavite nekoliko minuta da se aktivira. Zatim dodajte brašno i mutite dok se testo ne sjedini.

Posebno pomešajte margarin, žumanca i so, pa dobro izmešajte da dobijete ujednačen fil.

Radnu površinu pospite brašnom, izručite testo i lagano ga premesite. Oklagijom razvucite testo na širinu 15–20 cm. Fil rasporedite duž celog testa, pa urolajte kao štrudlu. Secite na komade debljine oko 2 cm i ređajte na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite svaki pužić umućenim jajetom i pospite susamom.

Ostavite da narastu oko 30 minuta, zatim uključite rernu na 180°C. Kada se zagreje, pecite oko 25 minuta dok ne dobiju zlatnu boju.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
