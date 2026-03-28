LEP NA OKO I UKUSAN: Jafa kolač, neprevaziđena kombinacija pomorandže i crne čokolade

Predivno izgleda, mekan je i sočan, a neprevaziđena kombinacija pomorandže i crne čokolade mami vas da uzmete još jedno parče.

Potrebno je:

- 6 jaja



Priprema:

- 3 zrele banane- 3 kašike ovsenih pahuljica- 50 g kokosovog brašna- kašika mlevenih lešnika- 2 kašike meda- šaka suvog grožđa- prstohvat soli- 1 kašičica sode bikarbone- 100 g crne čokolade- malo mleka- 1 kašičica kokosovog ulja ili maslaca

Umutite jaja u blenderu pa dodajte banane i 1 pomorandžu sa korom (koju ste prethodno dobro oprali) i ovsenih pahuljica. U drugoj činiji pomešajte kokosovo brašno, mlevene lešnike, malo soli i sodu bikarbonu, pa postepeno dodavajte smesi od umućenih jaja i voća. Zatim umešajte suvo grožđe i prespite u pleh, postavljen pek-papirom, pa pecite u rerni, prethodno zagrejanoj na 200 stepeni, 20-ak minuta. Izvadite patišpanj, prepolovite ga napola, pa jednu polovinu izdrobite, dodajte jednu celu pomorandžu, izmiksanu u blenderu sa dve kašike meda. Tako dobijenim „filom“ prekrijte preostalu polovinu patišpanja, pa prelijte glazurom od crne čokolade otopljene sa malo mleka i kokosovog ulja ili maslaca. Poslužite hladno.