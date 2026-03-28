Torte i kolači

LEP NA OKO I UKUSAN: Jafa kolač, neprevaziđena kombinacija pomorandže i crne čokolade

Bojana Jovanović

28. 03. 2026. u 08:00

Predivno izgleda, mekan je i sočan, a neprevaziđena kombinacija pomorandže i crne čokolade mami vas da uzmete još jedno parče.

Foto: Depositphotos

Potrebno je:

- 6 jaja

- 3 pomorandže
- 3 zrele banane
- 3 kašike ovsenih pahuljica
- 50 g kokosovog brašna
- kašika mlevenih lešnika
- 2 kašike meda
- šaka suvog grožđa
- prstohvat soli
- 1 kašičica sode bikarbone
- 100 g crne čokolade
- malo mleka
- 1 kašičica kokosovog ulja ili maslaca

 

Priprema:

Umutite jaja u blenderu pa dodajte banane i 1 pomorandžu sa korom (koju ste prethodno dobro oprali) i ovsenih pahuljica. U drugoj činiji pomešajte kokosovo brašno, mlevene lešnike, malo soli i sodu bikarbonu, pa postepeno dodavajte smesi od umućenih jaja i voća. Zatim umešajte suvo grožđe i prespite u pleh, postavljen pek-papirom, pa pecite u rerni, prethodno zagrejanoj na 200 stepeni, 20-ak minuta. Izvadite patišpanj, prepolovite ga napola, pa jednu polovinu izdrobite, dodajte jednu celu pomorandžu, izmiksanu u blenderu sa dve kašike meda. Tako dobijenim „filom“ prekrijte preostalu polovinu patišpanja, pa prelijte glazurom od crne čokolade otopljene sa malo mleka i kokosovog ulja ili maslaca. Poslužite hladno.

