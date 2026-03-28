ČUVENI TRENER ŠOKIRAO SVE! "Amerikanci mogu da osvoje Mundijal!"

SJEDINjENE Američke Države su jedan od tri domaćina Svetskog prvenstva u fudbalu. Selektor ove reprezentacije, Maurisio Poketino, veruje da njegovi izabranici mogu mnogo na predstojećoj planetarnoj smotri.

Nekadašnji trener Totenhema istakao da je da veruje da Amerika može da osvoji Mundijal 2026.

- Zašto ne mi? Žašto ne mi? Zašto ne mi? Moramo da zaista verujemo da možemo to. Moramo da sanjamo - rekao je Poketino.

On je javno ponovio poruku koju je uputio igračima kad su došli na okupljanje za prijateljske mečeve.

- Snovi inspirišu stvarnost.

Nada se da će ekipa imati veliku podršku sa tribina.

- Moramo poslati pravu energiju i dobre emocije ljudima, da ljudi zaista veruju u nas i da nas podrže - zaključio je Poketino.

Podsetimo, Svetsko prvenstvo se osim u SAD održava još u Meksiku i Kanadi, a na programu je od 11. juna do 19. jula.

Amerika se nalazi u gupi D i nadmetaće se protiv Paragvaja, Australije i boljeg iz duela tzv. Kosovo - Turska.

