ČUVENI TRENER ŠOKIRAO SVE! "Amerikanci mogu da osvoje Mundijal!"

Časlav Vuković

28. 03. 2026. u 16:35

SJEDINjENE Američke Države su jedan od tri domaćina Svetskog prvenstva u fudbalu. Selektor ove reprezentacije, Maurisio Poketino, veruje da njegovi izabranici mogu mnogo na predstojećoj planetarnoj smotri.

FOTO: Tanjug/AP

Nekadašnji trener Totenhema istakao da je da veruje da Amerika može da osvoji Mundijal 2026.

- Zašto ne mi? Žašto ne mi? Zašto ne mi? Moramo da zaista verujemo da možemo to. Moramo da sanjamo - rekao je Poketino.

On je javno ponovio poruku koju je uputio igračima kad su došli na okupljanje za prijateljske mečeve.

- Snovi inspirišu stvarnost.

Nada se da će ekipa imati veliku podršku sa tribina.

- Moramo poslati pravu energiju i dobre emocije ljudima, da ljudi zaista veruju u nas i da nas podrže - zaključio je Poketino.

Podsetimo, Svetsko prvenstvo se osim u SAD održava još u Meksiku i Kanadi, a na programu je od 11. juna do 19. jula.

Amerika se nalazi u gupi D i nadmetaće se protiv Paragvaja, Australije i boljeg iz duela tzv. Kosovo - Turska.

Preporučujemo

Drugi pišu

Pročitajte više

ISCRPLJIVANJE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu
ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)

CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)