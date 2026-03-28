ČUVENI TRENER ŠOKIRAO SVE! "Amerikanci mogu da osvoje Mundijal!"
SJEDINjENE Američke Države su jedan od tri domaćina Svetskog prvenstva u fudbalu. Selektor ove reprezentacije, Maurisio Poketino, veruje da njegovi izabranici mogu mnogo na predstojećoj planetarnoj smotri.
Nekadašnji trener Totenhema istakao da je da veruje da Amerika može da osvoji Mundijal 2026.
- Zašto ne mi? Žašto ne mi? Zašto ne mi? Moramo da zaista verujemo da možemo to. Moramo da sanjamo - rekao je Poketino.
On je javno ponovio poruku koju je uputio igračima kad su došli na okupljanje za prijateljske mečeve.
- Snovi inspirišu stvarnost.
Nada se da će ekipa imati veliku podršku sa tribina.
- Moramo poslati pravu energiju i dobre emocije ljudima, da ljudi zaista veruju u nas i da nas podrže - zaključio je Poketino.
Podsetimo, Svetsko prvenstvo se osim u SAD održava još u Meksiku i Kanadi, a na programu je od 11. juna do 19. jula.
Amerika se nalazi u gupi D i nadmetaće se protiv Paragvaja, Australije i boljeg iz duela tzv. Kosovo - Turska.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
TVRDO NA "ALFONSO MORUBEU": Katastrofalna napadačka forma žute podmornice ne obećava veliki broj pogodaka
FUDBALERI Seute ugostiće Kadiz u duelu koji dolazi u osetljivom trenutku za oba tima (14.00). Završnica sezone u Segundi donosi sve veći pritisak, jer svaki bod može da napravi značajnu razliku na tabeli.
28. 03. 2026. u 07:30
CEO SVET SE SMEJE HRVATIMA: Evo šta su sad uradili u Zagrebu - i time se još i hvale (FOTO)
Najnovije vesti iz Hrvatske tiču se - prošlosti. Neko će reći izmišljene, neko "pa i ne baš", ali svakako, privukle su veliku pažnju.
28. 03. 2026. u 19:38
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
Komentari (0)