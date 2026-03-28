HAOS! Stotine hiljada Holanđana traži da njihova reprezentacija NE IGRA na Svetskom prvenstvu u fudbalu ove godine!

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Čak i u jednoj evropskoj zemlji.

FOTO: Tanjug/AP

Naime, više od 170.000 građana Holandije potpisalo je peticiju koja poziva njihovu fudbalsku reprezentaciju da bojkotuje Svetsko prvenstvo 2026. u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku zbog politike američkog predsednika Donalda Trampa.

Pravac - parlament!

Nekoliko članova donjeg doma holandskog parlamenta primilo je peticiju od televizijskog producenta i novinara Teuna van de Keukena.

"Bojkotujte Trampov Mundijal", glasila je poruka koju im je predao.

Peticija, koja je u momentu predaje imala više od 170.000 potpisa poziva i holandsku reprezentaciju i zvaničnike da ne učestvuju na turniru.

"Učešće bi legitimizovalo taj režim"

Van de Keuken je bio direktan u svojoj kritici: "Trampova vlada podriva demokratiju i baca svet u krizu. Prisustvo (na Mundijalu) bi legitimizovalo taj režim."

Tekst peticije je još oštriji:

"Neprihvatljivo je da naši fudbaleri idu na turnir koji organizuje predsednik koji preti invazijom na saveznika. Učestvovanje u sportskom događaju kao da se ništa ne dešava legitimizuje Trampovu ekspanzionističku politiku."

Peticija nastavlja sledećim rečima:

"Ne želimo da podržimo Trampove nasilne terorističke politike protiv nevinih migranata. Neka naša zemlja bude na pravoj strani istorije. Zadržite naše momke kod kuće."

Grenland kao okidač

Inicijativa je isprva pokrenuta kao odgovor na Trampove pretnje upotrebom "prekomerne sile" za pripajanje Grenlanda, teritorije pod danskom upravom. NATO lideri su čvrsto protivili se bilo kakvoj američkoj okupaciji i, istina stidljivo, rasporedili trupe u region koji pripada Danskoj.

Kao odgovor, Tramp je zapretio višim carinama za osam zemalja - Veliku Britaniju, Francusku, Nemačku, Dansku, Norvešku, Švedsku, Holandiju i Finsku.

"Kasnije ćete možda shvatiti da ste bili na pogrešnoj strani istorije"

Van de Keuken je priznao da se o efikasnosti bojkota može raspravljati.

Osvrćući se na prethodne turnire u "problematičnim režimima" gde je Holandija učestvovala, rekao je:

"Kasnije ćete možda shvatiti da ste bili na pogrešnoj strani istorije."

A šta kaže Fudbalski savez Holandije?

Holandski fudbalski savez (KNVB) saopštio je da nema neposredne planove da preispita učešće Holandije na Svetskom prvenstvu. Međutim, asocijacija dodaje da "pažljivo prati geopolitički razvoj događaja i ostaje u konsultacijama sa holandskom Vladom."

Predsednik KNVB-a Frank Pau izjavio je da organizacija razume zabrinutost, ali da odluka o učešću ne može biti doneta jednostrano bez konsultacija sa Vladom i FIFA.

Evropski talas bojkota

Holandija nije usamljena. Deo španske javnosti "preti" mogućim povlačenjem reprezentacije zbog pitanja vezanih za Izrael, a slične peticije pokrenute su i u drugim zemljama:

U Nemačkoj, anketa instituta Insa pokazala je da 47% ispitanika podržava bojkot ako Tramp krene sa pripajanjem Grenlanda, dok je 35% protiv, a 18% neodlučno

Nemački poslanik Jirgen Hardt rekao je da bi nemačka reprezentacija mogla razmotriti propuštanje turnira "kao poslednju meru" da dovede Trampa "k pameti"

U Velikoj Britaniji, konzervativni poslanik Sajmon Hor pozvao je engleske, škotske i velške timove da razmotre bojkot kako bi "osramotili" Trampa.





Tramp: Već 17.000 otkazanih karata

Zabrinutost nije ograničena samo na evropske fudbalske federacije. Izveštaji ukazuju da je skoro 17.000 navijača otkazalo svoje karte "preko noći" zbog potencijalnih bezbednosnih pitanja.

Trampovi vazdušni udari na Venecuelu i kidnapovanje predsednika Nikolasa Madura samo su povećali haos i globalno nespokojstvo. Takođe, njegovi najnoviji vojni napadi na Iran - koji su doveli i do smrti vrhovnog vođe Hamneija - izazvali su mogućnost da Iran povuče svoju reprezentaciju.

Svetsko prvenstvo u magli rata i nespokoja

Dok se turnir približava (treba da se održi od 11. juna do 19. jula u više gradova u SAD, Kanadi i Meksiku), FIFA se suočava sa možda najvećom političkom krizom u istoriji. Peticija u Holandiji je samo jedan od rastućih glasova širom Evrope koji dovode u pitanje da li učešće na Svetskom prvenstvu pod američkim domaćinstvom zaista znači "samo sport" - ili implicitnu podršku režimu koji mnogi vide kao pretnju globalnom miru i demokratskim vrednostima.

Za 170.000 Holanđana koji su potpisali peticiju, odgovor je jasan: fudbal nikada nije "samo sport" kada se igra na teritoriji zemlje čiji lider, po njihovom mišljenju, predstavlja opasnost za svetski poredak.

Pitanje sada glasi - hoće li holandski parlament, KNVB ili sama Vlada odgovoriti na poziv svojih građana? Ili će "Oranje" ipak uzleteti za Ameriku, ostavljajući 170.000 potpisnika da se pitaju da li je njihova zemlja ostala "na pravoj strani istorije"?

Ako vas zanima sport, sve najvažnije i najzanimljivije o njemu pratite na sportskim stranicama portala "Novosti" .

Na sasvim ste dobrom mestu.

