SOČNI ČOKOLADNI KOLAČ: Recpt na najčokoladniji desert
Ako ste ljubitelj intenzivnog ukusa čokolade, ovo je recept koji ne smete da propustite. Bogat, sočan i neodoljivo kremast – svaki zalogaj je pravo uživanje za sva čula.
Sastojci:
- 150 gr tamne čokolade
- 250 gr putera
- 5 jaja
- 120 gr šećera
- 2 kašike brašna
- 2 kašike kakaoa
- 1 kašičica praška za pecivo
- malo masti za kalup
Za preliv:
- 100 ml slatke pavlake
- 100 gr tamne čokolade
Priprema:
Otopite čokoladu i puter na pari ili u mikrotalasnoj, pa ostavite da se malo prohladi. Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu penasta, zatim dodajte otopljenu čokoladu i puter.
Umešajte brašno, kakao i prašak za pecivo, pa sve lagano sjedinite. Sipajte smesu u podmazan kalup i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta – unutrašnjost treba da ostane blago sočna.
Za preliv, zagrejte slatku pavlaku do ključanja, pa prelijte preko iseckane čokolade i mešajte dok ne dobijete glatku glazuru. Prelijte preko prohlađenog kolača.
Ostavite da se stegne, isecite i uživajte u najčokoladnijem desertu!
Uživajte!
