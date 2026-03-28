SOČNI ČOKOLADNI KOLAČ: Recpt na najčokoladniji desert

Ako ste ljubitelj intenzivnog ukusa čokolade, ovo je recept koji ne smete da propustite. Bogat, sočan i neodoljivo kremast – svaki zalogaj je pravo uživanje za sva čula.

Sastojci:

150 gr tamne čokolade

250 gr putera

5 jaja

120 gr šećera

2 kašike brašna

2 kašike kakaoa

1 kašičica praška za pecivo

malo masti za kalup

Za preliv:

100 ml slatke pavlake

100 gr tamne čokolade

Priprema:

Otopite čokoladu i puter na pari ili u mikrotalasnoj, pa ostavite da se malo prohladi. Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu penasta, zatim dodajte otopljenu čokoladu i puter.

Umešajte brašno, kakao i prašak za pecivo, pa sve lagano sjedinite. Sipajte smesu u podmazan kalup i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta – unutrašnjost treba da ostane blago sočna.

Za preliv, zagrejte slatku pavlaku do ključanja, pa prelijte preko iseckane čokolade i mešajte dok ne dobijete glatku glazuru. Prelijte preko prohlađenog kolača.

Ostavite da se stegne, isecite i uživajte u najčokoladnijem desertu!

Uživajte!