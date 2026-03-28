SOČNI ČOKOLADNI KOLAČ: Recpt na najčokoladniji desert

Milena Tomasevic

28. 03. 2026. u 09:00

Ako ste ljubitelj intenzivnog ukusa čokolade, ovo je recept koji ne smete da propustite. Bogat, sočan i neodoljivo kremast – svaki zalogaj je pravo uživanje za sva čula.

Sastojci:

  • 150 gr tamne čokolade
  • 250 gr putera
  • 5 jaja
  • 120 gr šećera
  • 2 kašike brašna
  • 2 kašike kakaoa
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • malo masti za kalup

Za preliv:

  • 100 ml slatke pavlake
  • 100 gr tamne čokolade

Priprema:
Otopite čokoladu i puter na pari ili u mikrotalasnoj, pa ostavite da se malo prohladi. Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu penasta, zatim dodajte otopljenu čokoladu i puter.

Umešajte brašno, kakao i prašak za pecivo, pa sve lagano sjedinite. Sipajte smesu u podmazan kalup i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta – unutrašnjost treba da ostane blago sočna.

Za preliv, zagrejte slatku pavlaku do ključanja, pa prelijte preko iseckane čokolade i mešajte dok ne dobijete glatku glazuru. Prelijte preko prohlađenog kolača.

Ostavite da se stegne, isecite i uživajte u najčokoladnijem desertu!

Uživajte!

