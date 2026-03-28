DIGLA SE EVROPA ZBOG SVETOG SIMEONA! Poznati političar opleo po UEFA, Grci podnose prijavu, a pominje se i satanizam! (FOTO)
U petak je u javnost izašla informacija da je Crvena zvezda kažnjena zbog koreografije navijača na utakmici sa Lilom.
Time se bavio i španski "Mundo Deportivo", koji navodi da su kažnjeni zbog pirotehničkih sredstava upotrebljenih tokom utakmice, a ne koreografije sa likom Svetog Simeona.
To ipak nije sprečilo fudbalsku Evropu da se digne na noge.
Prvo je reagovao nemački političar Maks Ote, on je opleo po čelnicima evropske kuće fudbala:
- Ovo je apsolutna sramota i skandal! UEFA je kaznila Crvenu zvezdu sa 95.000 evra zbog ove koreografije. Najveći deo kazne u iznosu od 40.000 evra izrečen je jer je navodno "istaknuta poruka koja se smatra neprikladnom za sportski događaj i koja navodno narušava ugled i integritet fudbala i UEFA". Poruka je glasila: "Neka vas vera vodi do pobede". Ovo je neprihvatljivo - napisao je Ote.
On nije jedini koji potencijalno kažnjavanje Zvezde zbog koreografije nije video blagonaklono. Oglasio se i grčki evroparlamentarac Fragkos Emanueil Fragkulis.
- Službeno smo uputili pismo Evropskom povereniku za sport povodom kazne izrečene nakon utakmice sa Crvenom zvezdom. Izražavajući ozbiljnu zabrinutost zbog stava UEFA prema pravoslavnom hrišćanskom izražavanju. Selektivna primena pravila razotkriva očigledno dvostruke aršine. Ne može se tvrditi da postoji neutralnost u trenucima kada se prema veri postupa nejednako - rekao je Fragkulis.
Na društvenim mrežama pojavilo se i poređenje koreografije navijača Zvezde sa pravoslavnim svecem poznatom po dobrom, sa koreografijom koju su napravili navijači drugog kluba na kojem se vidi šetalica sa Satanom.
