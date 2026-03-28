"ON JE DORIJAN GREJ KOJI NE STARI!" Italijani pišu hvalospeve o Edinu DŽeku

Italija je propustila prošla dva Mundijala, a hoće li i treći zavisi od utakmice u Zenici koju će igrati protiv Bosne i Hercegovine. Sve staje u 90. minuta, a tamošnji mediji posebno su bacili oko na najveću zvezdu bosanskohercegovačke reprezentacije, Edina Džeka.

Italijanski mediji uveliko pišu o utakmici koja se igra u utorak i podsećaju ko je najveća zvezda u selekciji BIH.

„Džeko, zar opet ti? Bio si tu pre nego što se Toti penzionisao, pre nego što je Italija postala šampion Evrope, pre nego što je Atalanta osvojila Ligu Evrope, čak i pre nego što se Bolonja kvalifikovala za Ligu Šampiona.

Džeko nas podseća gde smo bili i gde smo sad, on je igrač koji izgleda kao Dorijan Grej, dok naš portret, naša Serija A stari“ ovako je list „Gazzeta“ počeo tekst o kapitenu Bosne, aludirajići na čuveni klasik svetske književnosti „Portret Dorijana Greja“.

