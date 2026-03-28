HRSKAVI ŠTAPIĆI OD LEBLEBIJA I SIRA: Zdravi, ukusni i savršeno hrskavi

Milena Tomasevic

28. 03. 2026. u 14:00

Ovi štapići od leblebija i sira su idealna užina ili lagani obrok. Jednostavni za pripremu, a puni arome!

ХРСКАВИ ШТАПИЋИ ОД ЛЕБЛЕБИЈА И СИРА: Здрави, укусни и савршено хрскави

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 1 ½ šolja kuvanog i dobro oceđenog leblebija
  • 1 jaje
  • ½ šolje rendanog sira (parmezan ili čedar)
  • 2 čena belog luka (sitno iseckana)
  • ¼ šolje ovsenog ili integralnog brašna
  • ½ kašičice soli
  • ½ kašičice suvog origana
  • ½ kašičice crnog bibera
  • ¼ kašičice slatke ili dimljene paprike
  • 1 kašika maslinovog ulja

Priprema:
Zagrejte rernu na 180°C. U blenderu ili secku usitnite sve sastojke (osim maslinovog ulja) dok ne dobijete glatku i kompaktnu smesu. Ako je smesa previše suva, dodajte kašiku vode. Blago navlaženim rukama oblikujte tanke štapiće. Ređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje, pa svaki lagano premažite maslinovim uljem. Pecite 20–25 minuta, dok ne postanu zlatni i hrskavi.

Ostavite da se malo prohlade i uživajte u zdravoj grickalici! 

Prijatno!

