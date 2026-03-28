UNIŠTEN AMERIČKI F-16: Iranci pogodili avion iznad provincije Fars

Predrag Stojković

28. 03. 2026. u 16:47

IRANSKA Islamska revolucionarna garda (IRGC) tvrdi da je oborila američki lovac F-16 južno od provincije Fars.

Foto: Boris Roessler/dpa via AP, file

Američki lovac F-16 je pogođen u južnoj provinciji Fars i uništen je pre sletanja na aerodrom u Saudijskoj Arabiji,prenosi Pres TV.

IRGC je saopštila da je Centralna komanda SAD potvrdila napad i potpunu štetu na avionu.

U saopštenju je izdato direktno upozorenje američkim liderima, rekavši: „Upozorili smo neoprezne vladare Amerike da ćemo uzvratiti na napade na industrijske ciljeve. Ovaj napad je bio samo upozorenje. Ako industrije ponovo budu napadnute, naš sledeći odgovor će biti van vaše mašte.“

(presstv.ir)

