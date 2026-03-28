DOBIO POZIV KOJI SE NE ODBIJA: Evo šta će Mika Murinen raditi nakon epizode u Partizanu
NIJE se Mika Murinen naigrao košarke u Partizanu, iznenadno je došao, a još brže otišao. Sada, dobio je poziv koji se ne odbija.
Talentovani devetnaestogodišnji Finac biće deo tima Sveta na prestižnom Hoop Summitu 2026, gde će imati priliku da se dokaže protiv najboljih američkih talenata.
Spektakl koji okuplja buduće NBA zvezde biće održan 11. aprila u čuvenom Moda Centru u Portlandu, a meč će biti emitovan uživo putem platforme Pikok. Reč je o 27. izdanju ovog događaja, koji tradicionalno donosi sudar najperspektivnijih igrača planete.
Nakon zapaženih partija na FIBA Evrobasketu 2025, Murinen je stigao u Partizan, ali se u crno-belom dresu nije najbolje snašao.
U konkurenciji kod trenera Željka Obradovića i kasnije Đoana Penjaroje nije uspeo da izbori veću ulogu, pa je u Evroligi upisao svega šest nastupa, uz skroman učinak od 1,8 minuta i 0,2 poena po meču.
Ipak, njegov potencijal nije prošao nezapaženo. Upravo zbog toga našao se na spisku selekcije Sveta koju predvodi trener Džordž Zedan iz Meksika.
