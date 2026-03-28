IZABRAN ALEKSANDAR NIKOLIĆ: On će biti član komiteta Međunarodne federacije počasnih konzula

В.Н.

28. 03. 2026. u 15:13

NOMINACIJOM Konzularnog kora Izraela, član njegovog Upravnog odbora, Aleksandar Nikolić, počasni konzul Republike Srbije u Državi Izrael, izabran je za člana Komiteta za odnose sa javnošću i komunikacije Međunarodne federacije i asocijacija počasnih konzula (FICAC). Sertifikat su potpisali Nikolaos Margaropulos (Nikolaos Margaropoulos), predsednik, te Puršoutum Bagaria (Purrshottam Bhaggeria), generalni sekretar FICAC-a.

Foto: Novosti

FICAC od 2018. uživa specijalni ECOSOC status (Ekonomski i socijalni savet) pri Ujedinjenim nacijama, a priznat je i kao nevladina organizacija od strane Organizacije američkih država (OAS) i Evropske unije. Broji preko 87 članica i pridruženih članova, koji predstavljaju hiljade konzula širom sveta. 

Prema rečima Aleksandra Nikolića, momenat ovog izuzetnog priznanja i prilike za delovanjem u globalnom forumu uticajnih ljudi, je prijatno iznenađenje imajući u vidu trenutna dešavanja na Bliskom istoku. “Shodno karakteru Komiteta, učiniću svaki napor, da u skladu sa statutom FICAC-a doprinesem pretpostavkama za angažovanu odmerenu i kooperativnu mirotvornu atmosferu, borbu protiv istorijske revizije i distorzije. Koristim priliku da se zahvalim adv. Amihaju Orkabiju (Amichai H. Orkaby), dekanu izraelskog Konzularnog kora na poverenju i nominaciji, a Republici Srbiji, na čelu sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem, na toliko neophodnoj podršci”.

ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

TRAMP MU OVO NEĆE OPROSTITI! Albanac tvrdi, a Hrvati ponosni: Dvaput sam prebio Čaka Norisa!

