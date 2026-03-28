PLENUMAŠI ODBIJALI DA PREDAJU REGISTRATORE SA PODACIMA O FINANSIRANJU RUŠENJA VLASTI: Tužilac presekao, registratori oduzeti

TOKOM pretresa koji je juče obavljala policija po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odvijala se prava drama kada su studenti - plenumaši odbijali da predaju policiji preko 30 registratora, za koje se kasnije ispostavilo da sadrže podatke u vezi sa finansiranjem i logističkom podrškom za političke aktivnosti u pokušaju rušenja vlasti.

Za to vreme uprava fakulteta je "prala ruke" od svega, navodima da to nije dokumenracija Filozofskog fakulteta, već "plenuma".

Međutim, kako saznajemo, sve je razrešeno kada je postupajući javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu izdao naredbu Upravi kriminalističke policije da izvrši uviđaj video snimanjem prostorije u kojima su pronađeni registratori, snime i popišu, a zatim ih oduzmu u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku.

Podsetimo, u registratorima su pronađeni dokazi o pokušaju rušenja vlasti.

Otkriven je materijal korišćen od strane plenumaša, više desetina registratora o donacijama, trošenju sredstava i nabavci određenog materijala i pored ostalog biber spreja, koji su blokaderi u toku prošle godine uobičajili da koriste u napadima na policiju i druge neistomišljenike.

Ovi registratori, kako saznajemo, imaju potpise određenih lica i odnose se na period najžešćih blokada i protesta u cilju rušenja aktuelnih vlasti, a sve pod velom navodnog traženja odgovornosti za pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine.

Ko je prikupljao donacije, od koga, ko je naručivao sredstva, za koje potrebe i u čijem interesu, nadležni organi će tek da utvrđuju.

Do navedenih podataka došlo se nakon otvaranja sveobuhvatne istrage koja je pokrenuta radi utvrđivanja svih okolnosti zapaljenja pirotehnike na petom spratu Filozofskog fakulteta 26. marta 2026. godine, a potom i tragične smrti 25-godišnje studentkinje istorije umetnosti koja je oko 22:40 skočila sa petog sprata na plato ispred fakulteta i smrtno stradala.

