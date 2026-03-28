OFER JANAJ SE NE ŠALI! Hapoel dovodi bivšeg igrača Partizana i Hrvata kojem su crno-beli u srcu

KK Hapoel iz Tel Aviva želi dodatno da ojača tim za narednu sezonu, a pokušaće to da učini tako što će u svoje redove pokušati da dovede bivšeg košarkaša Partizana kao i veliku želju crno-belih u pretoklih nekoliko sezona.

Ofer Janaj i njegovi saradnici nastavljaju pripreme za sledeću godinu, a kako navodi Sport5, žele i Zeka Ledeja u svojim redovima. Bivšem asu Partizana ističe ugovor ovog leta i vrlo je moguća opcija da pređe u redove izraelskog tima pošto je već bio u Izraelu i obavio razgovor sa čelnim ljudima kluba, pišu tamošnji mediji.

Pored njega žele i jednog od najboljih igrača Evrolige unazad nekoliko sezona, zvezdu Real Madrida, Maria Hezonju.

