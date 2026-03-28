REKTORE, DA LI ĆETE PODNETI OSTAVKU KAO MORALAN ČIN? Đokić ne mari što je studentinja umrla na Filozofskom

NARODNI poslanik Marko Atlagić postavio je pet ključnih pitanja rektoru Đokiću i dekanu Sinaniju.

Prvo pitanje, Odboru za obrazovanje i nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo potrebna je sledeća informacija, da li je dekan Filozofskog fakulteta Danijel Sinani tražio a rektor univerziteta u Beogradu dr Vladan Đokić dozvolio da se u zgradi Filozofskog fakulteta skladište pirotehnička sredstva i ostala hladna oružja kojima su ugrožena bezbednost svih studenata, članova nastavnog i vannastavnog osoblja i čak građana Republike Srbije koji prolaze pored fakulteta? Drugo, da li je dekan Filozofskog fakulteta dr Danijel Sinani tražio, a rektor Univerziteta u Beogradu dr Vladan Đokić dozvolio da studenti borave na fakultetu i nakon isteka radnog vremena? Treće pitanje, da li je dekan Filozofskog fakulteta dr Danijel Sinani tražio, a rektor Univerziteta u Beogradu dr Vladan Đokić to dozvolio da se zgrada Filozofskog fakulteta koristi za organizovana noćenja studenata i drugih lica? Četvrto pitanje, Odboru za obrazovanje i nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo potrebna je sledeća informacija potrebno je od rektora Univerziteta u Beogradu dr Vladana Đokića, a i od drugih rektora državnih Univerziteta da li ste u proteklih godinu dana pisanim putem upozorili dekane, savete fakulteta, pogotovo predsednike saveta, da nije dozvoljeno oragnizovanje celodnevnog boravka i noćenja studenata i drugih lica u prostorija visokoškolskih ustanova? Potrebna je i sledeća informacija od rektora Univerziteta u Beogradu dr Vladana Đokića da li je Univerzitet u Beogradu zauzeo bilo koji stav osude korišćenja narkotika i skladištenja oružja u zgradama fakulteta koji funkcionišu u okviru Univerziteta u Beogradu poslednjih godinu i nešto dana i da li je navedeni stav iskordiniran sa dekanima i da li rektor Univerziteta u Beogradu dr Vladan Đokić nakon svih dešavanja na fakultetima u proteklih godinu dana, posebno nakon što je jedna mlada osoba izgubila svoj život tako što je skočila sa zgrade fakulteta, može da garantuje da su studenti bezbedni na fakultetima u Beogradu? - naveo je Atlagić.

- Posebno vas molim, obraćam se vama gospodine rektore kao čovek čoveku, kao kolega kolegi, kao profesor profesoru, da li imate bar malo profesorske i nastavničke odgovoronosti i kao rukovodilac da podnesete kao moralni čin ostavku na svoje radno mesto? - upitao je Atlagić.