SALATA BEZ PREMCA: Valdorf klasik

Mnogo je različitih recepata za Valdorf salatu, a ovaj je jedan od definitivno najboljih.

Potrebno je:

2 kisele jabuke, 2-3 stabljike celera, 100 g grožđa, 100 g oraha, 2 dl kisele pavlake, 3 kašike majoneza, 1 kašičica šećera, malo soka od limuna, listovi zelene salate za ukras

Priprema:

Izmešajte dobro pavlaku, majonez, šećer i limunov sok, pa ostavite malo da odstoji. Jabuke oljuštite i iseckajte na kockice, zrna grožđa prepolovite (ostavite nekoliko celih za ukras) i izvadite im koštice. Stabljike celera operite i posušite, pa im odstranite gornji sloj i iseckajte ih na kolutiće. Orahe prepolovite. Sve sastojke sastavite u jednoj posudi, dodajte smesu od pavlake i majoneza i sve lepo izmešajte. Salatu ukrasite listovima zelene salate i pre serviranja dobro rashladite.