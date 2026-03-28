Svet

NAPAD U IRAK: Sprečen udar drona na kuću predsednika iračkog Kurdistana

Предраг Стојковић
28. 03. 2026. u 16:53

NAPAD dronom izveden rano jutros na Irak bio je usmeren na kuću predsednika iračkog Kurdistana Nečirvana Barzanija, izjavili su bezbednosni zvaničnici u Bagdadu.

Foto Tanjug/AP/Iranska vojska

Iračka protivvazdušna odbrana je oborila dron u blizini baze boraca Pešmerga u Duhoku, potvrdili su irački zvaničnici Rojtersu.

Ovaj napad je izveden dok se intenziviraju udari na militantne grupe povezane sa Iranom i na kurdske snage u jeku američko-izraelskog rata protiv Irana koji se preliva i u Irak.

Premijer Iraka Mohamed Šia el-Sudani osudio je pokušaj napada na kuću kurdskog predsednika Barzanija, a potom je i razgovarao sa njim telefonom, saopšteno je iz kabineta premijera.

Sudani je naredio da se formira zajednički bezbednosno-tehnički tim za istragu incidenata i identifikaciju odgovornih, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

