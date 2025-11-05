Torte i kolači

JAFA OBLANDA: Savršena kombinacija čokolade, pomorandže i hrskavih oblandi!

Milena Tomasevic

05. 11. 2025. u 10:00

Idealan kolač za slave, praznike ili svaku priliku kada želite da zasladite trenutke s najmilijima. Jednostavan za pripremu, bez pečenja i uvek uspe iz prvog puta — a ukus… nezaboravan!

FOTO: Novosti

JAFA OBLANDA – SLATKA KLASIKA KOJA OSVAJA SVE GENERACIJE

Sastojci

  • 300 ml mleka
  • 300 gr šećera
  • 250 gr margarina
  • 100 gr čokolade
  • 500 gr mlevenog keksa
  • 400 gr Jafa keksa
  • 2 lista oblande

Priprema:

U šerpi zagrejate mleko, šećer, margarin i čokoladu. Povremeno mešajte dok se sve ne otopi i sjedini. Kada provri, sklonite sa vatre i dodajte mleveni keks. Dobro izmešajte i ostavite da se fil ohladi oko 60 minuta. Prvi list oblande (hrapava strana nagore) premažite polovinom fila i izravnajte. Poređajte jafa keks tako da je strana sa čokoladom okrenuta nadole. Preko njih nanesite preostali fil i ravnomerno rasporedite.  Pokrijte drugim listom oblande (hrapava strana na fil) i lagano pritisnite rukama. Preko oblande stavite  teži predmet kako bi se sve lepo steglo. Ostavite da odstoji preko noći, zatim isecite na štanglice.

Uživajte!

