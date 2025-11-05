JAFA OBLANDA: Savršena kombinacija čokolade, pomorandže i hrskavih oblandi!
Idealan kolač za slave, praznike ili svaku priliku kada želite da zasladite trenutke s najmilijima. Jednostavan za pripremu, bez pečenja i uvek uspe iz prvog puta — a ukus… nezaboravan!
JAFA OBLANDA – SLATKA KLASIKA KOJA OSVAJA SVE GENERACIJE
Sastojci
- 300 ml mleka
- 300 gr šećera
- 250 gr margarina
- 100 gr čokolade
- 500 gr mlevenog keksa
- 400 gr Jafa keksa
- 2 lista oblande
Priprema:
U šerpi zagrejate mleko, šećer, margarin i čokoladu. Povremeno mešajte dok se sve ne otopi i sjedini. Kada provri, sklonite sa vatre i dodajte mleveni keks. Dobro izmešajte i ostavite da se fil ohladi oko 60 minuta. Prvi list oblande (hrapava strana nagore) premažite polovinom fila i izravnajte. Poređajte jafa keks tako da je strana sa čokoladom okrenuta nadole. Preko njih nanesite preostali fil i ravnomerno rasporedite. Pokrijte drugim listom oblande (hrapava strana na fil) i lagano pritisnite rukama. Preko oblande stavite teži predmet kako bi se sve lepo steglo. Ostavite da odstoji preko noći, zatim isecite na štanglice.
Uživajte!
