JAFA OBLANDA: Savršena kombinacija čokolade, pomorandže i hrskavih oblandi!

Idealan kolač za slave, praznike ili svaku priliku kada želite da zasladite trenutke s najmilijima. Jednostavan za pripremu, bez pečenja i uvek uspe iz prvog puta — a ukus… nezaboravan!

FOTO: Novosti

JAFA OBLANDA – SLATKA KLASIKA KOJA OSVAJA SVE GENERACIJE

Sastojci

300 ml mleka

300 gr šećera

250 gr margarina

100 gr čokolade

500 gr mlevenog keksa

400 gr Jafa keksa

2 lista oblande

Priprema:

U šerpi zagrejate mleko, šećer, margarin i čokoladu. Povremeno mešajte dok se sve ne otopi i sjedini. Kada provri, sklonite sa vatre i dodajte mleveni keks. Dobro izmešajte i ostavite da se fil ohladi oko 60 minuta. Prvi list oblande (hrapava strana nagore) premažite polovinom fila i izravnajte. Poređajte jafa keks tako da je strana sa čokoladom okrenuta nadole. Preko njih nanesite preostali fil i ravnomerno rasporedite. Pokrijte drugim listom oblande (hrapava strana na fil) i lagano pritisnite rukama. Preko oblande stavite teži predmet kako bi se sve lepo steglo. Ostavite da odstoji preko noći, zatim isecite na štanglice.

Uživajte!