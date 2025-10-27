PALAČINKE SA BRESKVOM: Mirisne, lagane i pufnaste
Ove palačinke od breskvi savršene su za vikend doručak ili slatku popodnevnu užinu. Komadići svežeg voća daju im prirodnu slatkoću i sočnost, a u kombinaciji sa medom i šećerom u prahu dobijaju ukus kao iz najboljeg kafića.
Sastojci:
- 2 jaja
- 200 ml mleka
- 200 gr brašna
- 2 kašike šećera
- 1 kašičica praška za pecivo
- prstohvat soli
- 1 kašičica vanilin šećera (po želji)
- 1 velika breskva (sitno iseckana)
- ulje ili prečišćeni puter za prženje
- šećer u prahu i med za serviranje
Priprema:
U činiji umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte mleko i dobro promešajte. Potom umešajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Mešajte dok ne dobijete glatko testo bez grudvica. Dodajte sitno iseckanu breskvu i lagano promešajte kašikom.
Zagrejte tiganj sa malo ulja ili prečišćenog putera. Kašikom sipajte testo u malim porcijama, oblikujući mini palačinke. Pržite na umerenoj vatri sa obe strane dok ne dobiju zlatnu boju.
Palačinke pospite šećerom u prahu i prelijte medom. Po želji dodajte svežu breskvu ili listić nane za osvežavajući ukus.
Uživajte!
