PALAČINKE SA BRESKVOM: Mirisne, lagane i pufnaste

Milena Tomasevic

27. 10. 2025. u 15:00

Ove palačinke od breskvi savršene su za vikend doručak ili slatku popodnevnu užinu. Komadići svežeg voća daju im prirodnu slatkoću i sočnost, a u kombinaciji sa medom i šećerom u prahu dobijaju ukus kao iz najboljeg kafića.

ПАЛАЧИНКЕ СА БРЕСКВОМ: Мирисне, лагане и пуфнасте

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 200 ml mleka
  • 200 gr brašna
  • 2 kašike šećera
  • 1 kašičica praška za pecivo
  • prstohvat soli
  • 1 kašičica vanilin šećera (po želji)
  • 1 velika breskva (sitno iseckana)
  • ulje ili prečišćeni puter za prženje
  • šećer u prahu i med za serviranje

Priprema:


U činiji umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte mleko i dobro promešajte. Potom umešajte brašno, prašak za pecivo i prstohvat soli. Mešajte dok ne dobijete glatko testo bez grudvica. Dodajte sitno iseckanu breskvu i lagano promešajte kašikom.
Zagrejte tiganj sa malo ulja ili prečišćenog putera. Kašikom sipajte testo u malim porcijama, oblikujući mini palačinke. Pržite na umerenoj vatri sa obe strane dok ne dobiju zlatnu boju.
Palačinke pospite šećerom u prahu i prelijte medom. Po želji dodajte svežu breskvu ili listić nane za osvežavajući ukus.

Uživajte!

