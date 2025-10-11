Salate i čorbe

KISELI KUPUS NA NEMAČKI NAČIN: Dodaju mu začin zbog kojeg bude savršeno ukusan i ne kvari se do proleća

NEMAČKI kupus se najčešće služi uz kobasice, svinjetinu ili pire krompir, a priprema se veoma jednostavno, uz samo nekoliko sastojaka i malo strpljenja.

Kiseli kupus, ili Sauerkraut, predstavlja jedan od najpoznatijih tradicionalnih dodataka u nemačkoj kuhinji.

Ova fermentisana delicija ne samo da ima bogat, pikantan ukus, već je i odličan izvor probiotika i vitamina C. Nemački kupus se najčešće služi uz kobasice, svinjetinu ili pire krompir, a priprema se veoma jednostavno, uz samo nekoliko sastojaka i malo strpljenja.

 

Sastojci:

2 glavice belog kupusa (oko 2 kg)
30 g morske soli (15 g po kilogramu kupusa)
1 kašika kima (opciono, ali tradicionalno u nemačkoj verziji)
1-2 lovorova lista
5-6 zrna crnog bibera

Priprema:

1. Operite i očistite kupus. Isecite ga što tanje,  idealno je da koristite rende za kupus.

2. U velikoj posudi pomešajte kupus i so. Počnite da ga gnječite rukama, so će pomoći da kupus pusti sok. To traje 10-15 minuta, dok se ne pojavi tečnost.

3. Dodajte kim, lovorov list i biber. Dobro promešajte.

4. Prebacite kupus u sterilnu staklenu teglu ili keramičko burence. Pritisnite ga kašikom ili nečim teškim kako bi sok prekrio kupus. Bitno je da kupus ostane potopljen u sopstvenom soku kako ne bi došlo do kvarenja.

5. Pokrijte gazom ili poklopcem koji ne zatvara hermetički. Ostavite kupus da se kiseli na sobnoj temperaturi (18–22°C) oko 7 do 14 dana. Probajte posle 7 dana. Ako je dovoljno kiseo, možete ga premestiti u frižider da usporite kiseljenje.

