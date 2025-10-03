RECEPT ZA BELOLUČANE PAPRIKE: Zaludele sve domaćice, a prave se brže od ajvara

ZABORAVITE na dosadne tegle koje stoje godinama, novi hit na trpezama je belolučana paprika u tegli, specijalitet koji svi traže.

Foto: Shutterstock

Miris belog luka, sočna paprika i neodoljiva kombinacija začina učiniće da zaboravite na sve druge zimnice. Kažu da jednom kad je probate, više nema povratka.

Ni roštilj, ni sarma, ni slavska trpeza ne prolaze bez ove teglice čarolije.

Domaćice tvrde da se jede "kao čips", a gosti navaljuju da ponesu kući bar jednu teglu. Ako želite da budete glavna tema porodičnog ručka i kraljica svake slave – evo recepta zbog kojeg se diže cela kuća na noge.

Sastojci (za oko 6–7 tegli):

5 kg crvene mesnate paprike (najbolje rog ili kurtovka)

300 g belog luka

1 veza peršuna

1 l alkoholnog sirćeta

3,5 l vode

200 g šećera

200 g soli

2 dl ulja

1 kašika vinobrana (ili konzervansa)

Priprema:

Paprike operite, očistite od semenki i isecite na četvrtine ili polovine (po želji).U velikom loncu pomešajte vodu, sirće, so, šećer i ulje. Stavite da provri.

Kada tečnost provri, ubacujte paprike u serijama i blanširajte po 2–3 minuta da omekšaju, ali da ne budu gnjecave. Vadite ih rešetkastom kašikom i ređajte u posudu da se ocede.

Beli luk očistite i isecite na listiće, a peršun sitno naseckajte.

U svaku teglu ređajte paprike, pa pospite belim lukom i peršunom. Ponavljajte sloj po sloj dok se tegla ne napuni.

Na kraju svaku teglu prelijte tečnošću u kojoj su se paprike blanširale, dodajte malo vinobrana i dobro zatvorite poklopce.

Tegle sterilišite tako što ćete ih staviti u rernu zagrejanu na 100 stepeni oko 20 minuta, ili u šerpu sa vrelom vodom da se krčkaju 10–15 minuta.

Ostavite ih da se ohlade, a zatim sklonite na tamno i hladno mesto.

(Informer)

