TOPLA JAGNJEĆA SALATA ZA GURMANE SA STILOM: Ovo će biti vaše novo omiljeno jelo

UKOLIKO tražite lagan obrok bogatog ukusa, ova topla salata inspirisana tajlandskom kuhinjom biće pravo otkrovenje.

Unsplash

Ova osvežavajuća salata je savršena za one koji žele da probaju nešto drugačije, ali ne i pretereno komplikovano.

Za nju vam je potrebno samo 30 minuta i nekoliko sastojaka.

- ZA SALATU -

250 grama jagnjetine

1 mala tikvica ili ljubičasti luk

100 grama klica

1 kašika ulja

50 grama rukola ili mladog spanaća

15 grama svežeg korijandera

15 grama svežeg bosiljka

15 grama sveže nane

- ZA DRESING-

1 kašika svežeg soka od limete

1 kašičica smeđeg šećera

1 kašičica ribljeg ulja ili tabasko sosa

1 kašičica ulja (maslinovo, susamovo)

1 kašičica soja sosa

1 suva papričica iseckana bez semenki

A evo i kako se priprema:

Jagnjetinu isecite na tanke trake, tikvicu/luk što moguće tanje i ocedite klice iz tegle (ukoliko koristite sveže, isperite i ocedite). U manjoj činiji, sjedinite sok od limete, šećer, riblji sos/tabasko, ulje, soja sos i čili. Izmešajte viljuškom dok se šećer ne istopi. Zagrejte na tiganju na jakoj temperaturi ulje i dodajte jagnjetinu da se prži dok ne dobije zlatnu boju 2-3 minuta. U tiganj dodajte luk i pržite dodatnik 2 minuta, a zatim dodajte klice i mešajte kratko dovoljno da omekšaju, a da ostanu hrskave. U velikoj činiji pomešajte rukolu (spanać), korijander, bosiljak i nanu, prelite dresingom i lagano promešajte dok se sve ne sjedini. Dodajte toplo meso i povrće, lagano promešajte i odmah poslužite.

Ukoliko ne volite jagnjetinu možete koristiti goveđe meso ili piletinu. Za one koji vole vegetarijansku kuhinju, prženi tofu je pravi izbor!