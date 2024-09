LOVAČKI GULAŠ IZ RERNE: Uživajte u jedinstvenom ukusu

ŠETALE smo do uveče. I to same, pa smo mogle da pričamo naše tajne i dogodovštine, glasno smo se smejale, čak i zapevale malo. Našim drugarima je to možda čudno, ali mi to kod kuće odavno ne smemo da radimo. Ne krećemo se sami, a kad se smrači ne idemo nigde. Ne smemo.