SLANA LENJA PITA KOJA SE TOPI U USTIMA: Miris domaće kuhinje koji vraća u detinjstvo
Brza, sočna i izdašna – ova pita od nekoliko sastojaka idealan je izbor za svaki dan. Savršen spoj sira i salame u mekanom testu oduševiće celu porodicu, a priprema je toliko jednostavna da će postati vaš novi omiljeni recept.
Sastojci
- jaja
- malo soli
- 300 ml jogurta
- 80 ml ulja
- 150 gr brašna
- 1 prašak za pecivo
- susam
Nadev:
- 300 gr sira
- 200 gr salame
- 3 jaja
- ½ čaše jogurta
Priprema:
Izrendajte sir i salamu, pa dodajte jaja i jogurt i sve dobro izmešajte da se sjedini.
U činiji umutite jaja sa solju, jogurtom i uljem. Posebno izmešajte brašno i prašak za pecivo, pa dodajte u tečnu smesu i sve dobro izjednačite.
Polovinu pripremljene smese sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i stavite u zagrejanu rernu na oko 10 minuta.
Izvadite pleh, rasporedite nadev, zatim prelijte ostatkom smese i pospite susamom. Vratite u rernu i pecite još oko 30 minuta na 200°C.
Uživajte!
Preporučujemo
Komentari (0)