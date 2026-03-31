SLANA LENJA PITA KOJA SE TOPI U USTIMA: Miris domaće kuhinje koji vraća u detinjstvo

Brza, sočna i izdašna – ova pita od nekoliko sastojaka idealan je izbor za svaki dan. Savršen spoj sira i salame u mekanom testu oduševiće celu porodicu, a priprema je toliko jednostavna da će postati vaš novi omiljeni recept.

Sastojci

jaja

malo soli

300 ml jogurta

80 ml ulja

150 gr brašna

1 prašak za pecivo

susam

Nadev:

300 gr sira

200 gr salame

3 jaja

½ čaše jogurta

Priprema:

Izrendajte sir i salamu, pa dodajte jaja i jogurt i sve dobro izmešajte da se sjedini.

U činiji umutite jaja sa solju, jogurtom i uljem. Posebno izmešajte brašno i prašak za pecivo, pa dodajte u tečnu smesu i sve dobro izjednačite.

Polovinu pripremljene smese sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i stavite u zagrejanu rernu na oko 10 minuta.

Izvadite pleh, rasporedite nadev, zatim prelijte ostatkom smese i pospite susamom. Vratite u rernu i pecite još oko 30 minuta na 200°C.

Uživajte!