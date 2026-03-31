Peciva i pite

SLANA LENJA PITA KOJA SE TOPI U USTIMA: Miris domaće kuhinje koji vraća u detinjstvo

Milena Tomasevic

31. 03. 2026. u 07:00

Brza, sočna i izdašna – ova pita od nekoliko sastojaka idealan je izbor za svaki dan. Savršen spoj sira i salame u mekanom testu oduševiće celu porodicu, a priprema je toliko jednostavna da će postati vaš novi omiljeni recept.

СЛАНА ЛЕЊА ПИТА КОЈА СЕ ТОПИ У УСТИМА: Мирис домаће кухиње који враћа у детињство

FOTO: Novosti

Sastojci

  • jaja
  • malo soli
  • 300 ml jogurta
  • 80 ml ulja
  • 150 gr brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • susam

Nadev:

  • 300 gr sira
  • 200 gr salame
  • 3 jaja
  • ½ čaše jogurta

Priprema:
Izrendajte sir i salamu, pa dodajte jaja i jogurt i sve dobro izmešajte da se sjedini.

U činiji umutite jaja sa solju, jogurtom i uljem. Posebno izmešajte brašno i prašak za pecivo, pa dodajte u tečnu smesu i sve dobro izjednačite.

Polovinu pripremljene smese sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i stavite u zagrejanu rernu na oko 10 minuta.

Izvadite pleh, rasporedite nadev, zatim prelijte ostatkom smese i pospite susamom. Vratite u rernu i pecite još oko 30 minuta na 200°C.

Uživajte!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
