KAKO DA ISPRŽITE SAVRŠENU RIBU: Jedan sastojak pravi veliku razliku

REŠENjE za ribu sa previše ulja je vrlo jednostavno, umesto klasičnog brašna, koristite kukuruzni skrob, poznat i kao gustin. On stvara tanak sloj oko ribe koji sprečava prodor ulja u meso tokom prženja.

Zahvaljujući tome, riba ostaje mekana i sočna iznutra, dok spolja dobija finu, hrskavu koricu bez viška masnoće.

Priprema je laka:

U posudi pomešajte gustin sa malo soli, bibera i začinima po želji. Komade ribe uvaljajte u ovu mešavinu i odmah ih stavljajte u dobro zagrejano ulje.

Važno je da ulje bude dovoljno vrelo kako bi se zaštitni sloj brzo formirao i "zatvorio" ribu. Takođe, vodite računa da ne stavljate previše komada odjednom i da temperatura ulja ostane stabilna.

Na kraju, par kapi limunovog soka nakon prženja dodatno će osvežiti ukus.

Krajnji rezultat je riba sa zlatno-hrskavom spoljašnjošću i sočnom unutrašnjošću, bez suvišne masnoće, jednostavan trik koji možete primeniti na razne vrste ribe.

