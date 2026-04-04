Ručak dana

KLASIČNO PEČENJE U CRVENOM VINU: Miris doma koji osvaja

Milena Tomasevic

04. 04. 2026. u 11:00

Ovaj recept je idealan za nedeljni ručak ili posebne prilike kada želite da impresionirate goste bez previše komplikacija.

КЛАСИЧНО ПЕЧЕЊЕ У ЦРВЕНОМ ВИНУ: Мирис дома који осваја

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1,5–2 kg goveđeg vrata (ili plećke)
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 2 kašike putera
  • 1 glavica crnog luka (isečena)
  • 4 čena belog luka (usitnjena)
  • 500 ml goveđeg bujona
  • 250 ml crvenog vina
  • 2 kašike paradajz paste
  • 4 šargarepe (oljuštene)
  • 500 gr mladog krompira
  • 1 kašičica soli
  • 1/2 kašičice bibera
  • 1 kašičica majčine dušice
  • 1 kašičica ruzmarina
  • 2 lovorova lista

Priprema:

Posolite i pobiberite meso sa svih strana. Zagrejte maslinovo ulje u dubokoj posudi  i zapecite meso sa svih strana dok ne dobije lepu zlatno-braon boju. Izvadite i ostavite sa strane. U istoj posudi otopite puter, dodajte luk i beli luk, pa dinstajte dok ne omekšaju. Umešajte paradajz pastu i kratko propržite. Dodajte crveno vino i kuvajte 2–3 minuta da malo ispari. Sipajte bujon, dodajte začine i lovorov list. Vratite meso u posudu i dodajte šargarepu i krompir oko njega. Poklopite i pecite u rerni na 160°C oko 3–4 sata, dok meso ne postane mekano. Izvadite lovorov list, prelijte meso sosom i poslužite toplo.

Prijatno!

