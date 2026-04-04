KLASIČNO PEČENJE U CRVENOM VINU: Miris doma koji osvaja

Ovaj recept je idealan za nedeljni ručak ili posebne prilike kada želite da impresionirate goste bez previše komplikacija.

Sastojci

1,5–2 kg goveđeg vrata (ili plećke)

2 kašike maslinovog ulja

2 kašike putera

1 glavica crnog luka (isečena)

4 čena belog luka (usitnjena)

500 ml goveđeg bujona

250 ml crvenog vina

2 kašike paradajz paste

4 šargarepe (oljuštene)

500 gr mladog krompira

1 kašičica soli

1/2 kašičice bibera

1 kašičica majčine dušice

1 kašičica ruzmarina

2 lovorova lista

Priprema:

Posolite i pobiberite meso sa svih strana. Zagrejte maslinovo ulje u dubokoj posudi i zapecite meso sa svih strana dok ne dobije lepu zlatno-braon boju. Izvadite i ostavite sa strane. U istoj posudi otopite puter, dodajte luk i beli luk, pa dinstajte dok ne omekšaju. Umešajte paradajz pastu i kratko propržite. Dodajte crveno vino i kuvajte 2–3 minuta da malo ispari. Sipajte bujon, dodajte začine i lovorov list. Vratite meso u posudu i dodajte šargarepu i krompir oko njega. Poklopite i pecite u rerni na 160°C oko 3–4 sata, dok meso ne postane mekano. Izvadite lovorov list, prelijte meso sosom i poslužite toplo.

Prijatno!