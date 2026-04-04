KLASIČNO PEČENJE U CRVENOM VINU: Miris doma koji osvaja
Ovaj recept je idealan za nedeljni ručak ili posebne prilike kada želite da impresionirate goste bez previše komplikacija.
Sastojci
- 1,5–2 kg goveđeg vrata (ili plećke)
- 2 kašike maslinovog ulja
- 2 kašike putera
- 1 glavica crnog luka (isečena)
- 4 čena belog luka (usitnjena)
- 500 ml goveđeg bujona
- 250 ml crvenog vina
- 2 kašike paradajz paste
- 4 šargarepe (oljuštene)
- 500 gr mladog krompira
- 1 kašičica soli
- 1/2 kašičice bibera
- 1 kašičica majčine dušice
- 1 kašičica ruzmarina
- 2 lovorova lista
Priprema:
Posolite i pobiberite meso sa svih strana. Zagrejte maslinovo ulje u dubokoj posudi i zapecite meso sa svih strana dok ne dobije lepu zlatno-braon boju. Izvadite i ostavite sa strane. U istoj posudi otopite puter, dodajte luk i beli luk, pa dinstajte dok ne omekšaju. Umešajte paradajz pastu i kratko propržite. Dodajte crveno vino i kuvajte 2–3 minuta da malo ispari. Sipajte bujon, dodajte začine i lovorov list. Vratite meso u posudu i dodajte šargarepu i krompir oko njega. Poklopite i pecite u rerni na 160°C oko 3–4 sata, dok meso ne postane mekano. Izvadite lovorov list, prelijte meso sosom i poslužite toplo.
Prijatno!
