PILETINA SA POVRĆEM: Lagan, ukusan i brz obrok

Kombinacija šarenog povrća i sočnog pilećeg mesa daje lagan, ali zasitan obrok koji možete serviati samostalno ili uz žitarice kao što su integralni pirinač, kinoa ili nudle.

FOTO: Novosti

Sastojci

500 gr pilećih grudi isečenih na trakice

1 crvena paprika, isečena na trakice

1 zelena paprika, isečena na trakice

1 šargarepa, tanko sečena

1 mali tikvica, isečena na polumesece

1 srednji crni luk, isečen na julijan

2 čena belog luka, sitno seckana

2 kašike maslinovog ulja

so i crni biber po ukusu

1 kašičica slatke paprike

1 kašika soja sosa (opciono)

sok od ½ limete ili malo sirćeta (opciono)

Priprema

Zagrejte maslinovo ulje u velikom tiganju ili vok tiganju na srednje jakoj vatri. Dodajte piletinu, začinite solju i biberom i pržite dok ne porumeni i bude potpuno skuvana. Izvadite piletinu i ostavite sa strane. U isti tiganj dodajte crni luk i beli luk. Pržite 1–2 minuta dok ne oslobode aromate. Dodajte papriku, šargarepu i tikvicu. Pržite 5–7 minuta dok povrće ne omekša, ali da ostane hrskavo. Vratite piletinu u tiganj.

Posipajte slatkom paprikom i dodajte soja sos ako koristite. Kuvajte još 2–3 minuta. Po potrebi dodajte sok od limete ili sirće i ispravite začine.

Serviranje

Poslužite samostalno za lagani obrok.

Uz integralni pirinač, kinoa ili pržene nudle.

Dodajte drugo povrće po izboru: pečurke, brokoli ili malo đumbira za intenzivniji ukus.

Prijatno!