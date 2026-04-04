PILETINA SA POVRĆEM: Lagan, ukusan i brz obrok

Milena Tomasevic

04. 04. 2026. u 09:00

Kombinacija šarenog povrća i sočnog pilećeg mesa daje lagan, ali zasitan obrok koji možete serviati samostalno ili uz žitarice kao što su integralni pirinač, kinoa ili nudle.

ПИЛЕТИНА СА ПОВРЋЕМ: Лаган, укусан и брз оброк

FOTO: Novosti

Sastojci 

  • 500 gr pilećih grudi isečenih na trakice
  • 1 crvena paprika, isečena na trakice
  • 1 zelena paprika, isečena na trakice
  • 1 šargarepa, tanko sečena
  • 1 mali tikvica, isečena na polumesece
  • 1 srednji crni luk, isečen na julijan
  • 2 čena belog luka, sitno seckana
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • so i crni biber po ukusu
  • 1 kašičica slatke paprike
  • 1 kašika soja sosa (opciono)
  • sok od ½ limete ili malo sirćeta (opciono)

Priprema

Zagrejte maslinovo ulje u velikom tiganju ili vok tiganju na srednje jakoj vatri. Dodajte piletinu, začinite solju i biberom i pržite dok ne porumeni i bude potpuno skuvana. Izvadite piletinu i ostavite sa strane. U isti tiganj dodajte crni luk i beli luk. Pržite 1–2 minuta dok ne oslobode aromate. Dodajte papriku, šargarepu i tikvicu. Pržite 5–7 minuta dok povrće ne omekša, ali da ostane hrskavo. Vratite piletinu u tiganj.
Posipajte slatkom paprikom i dodajte soja sos ako koristite. Kuvajte još 2–3 minuta. Po potrebi dodajte sok od limete ili sirće i ispravite začine.

Serviranje

Poslužite samostalno za lagani obrok.
Uz integralni pirinač, kinoa ili pržene nudle.
Dodajte drugo povrće po izboru: pečurke, brokoli ili malo đumbira za intenzivniji ukus.

Prijatno!

