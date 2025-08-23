Peciva i pite

ŠTAPIĆI SA SIROM: Recept za brzu i ukusnu grickalicu

Milena Tomasevic

23. 08. 2025. u 07:00

Mirisni, mekani i topli štapići sa sirom idealni su za doručak, užinu ili kao grickalica uz druženje. Jednostavno se pripremaju, a još brže pojedu.

ШТАПИЋИ СА СИРОМ: Рецепт за брзу и укусну грицкалицу

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 200 gr brašna
  • 150 gr maslaca
  • 150 gr sira 
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 kašicica soli
  • 1 jaje

Priprema

Pomešajte sir, so, brasno, prašak za pecivo, izrendan maslac, jaje. Zamesite testo i ostavite ga da odstoji u frižideru dva sata.
Razmesite testo i vadite štapice i oblike po zelji. Staviti na pek papir, premazati jajetom i posuti semenkama po želji. Štapice peći na 180 stepeni oko 20 minuta.

Prijatno!

