ŠTAPIĆI SA SIROM: Recept za brzu i ukusnu grickalicu
Mirisni, mekani i topli štapići sa sirom idealni su za doručak, užinu ili kao grickalica uz druženje. Jednostavno se pripremaju, a još brže pojedu.
Sastojci
- 200 gr brašna
- 150 gr maslaca
- 150 gr sira
- 1 prašak za pecivo
- 1 kašicica soli
- 1 jaje
Priprema
Pomešajte sir, so, brasno, prašak za pecivo, izrendan maslac, jaje. Zamesite testo i ostavite ga da odstoji u frižideru dva sata.
Razmesite testo i vadite štapice i oblike po zelji. Staviti na pek papir, premazati jajetom i posuti semenkama po želji. Štapice peći na 180 stepeni oko 20 minuta.
Prijatno!
