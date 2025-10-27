HRSKAVE PAPRIKE PUNJENE SIROM: Ukus domaće kuhinje
Pečene paprike punjene sirom, zatim pohovane do zlatne boje, spajaju miris tradicije i neodoljiv ukus koji podseća na pravi domaći ručak. Spolja hrskave, iznutra mekane i pune topljenog sira – savršene su kao predjelo, lagani obrok ili jelo za svečanu trpezu.
Sastojci:
- 8–10 pečenih crvenih paprika (očišćenih od ljuski i semenki)
- 300 gr feta sira
- 150 gr kačkavalja (rendanog)
- 3 jaja
- brašno (po potrebi za pohovanje)
- prezle (po potrebi)
- mešavina začina (po ukusu)
- ulje za prženje
Priprema:
Očistite paprike ih i ostavite da se ocede na ubrusu. Izmešajte usitnjenu fetu, rendani kačkavalj i malo začina. Svaku papriku pažljivo napunite pripremljenim filom. Uvaljajte paprike redom u brašno, umućena jaja i prezle. U zagrejanom ulju ispržite paprike sa obe strane do zlatne boje. Izvadite na papirni ubrus da se ocede i poslužite tople uz pavlaku, jogurt ili svežu salatu.
Prijatno!
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)