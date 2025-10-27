Bakini recepti

HRSKAVE PAPRIKE PUNJENE SIROM: Ukus domaće kuhinje

Milena Tomasevic

27. 10. 2025. u 13:00

Pečene paprike punjene sirom, zatim pohovane do zlatne boje, spajaju miris tradicije i neodoljiv ukus koji podseća na pravi domaći ručak. Spolja hrskave, iznutra mekane i pune topljenog sira – savršene su kao predjelo, lagani obrok ili jelo za svečanu trpezu.

ХРСКАВЕ ПАПРИКЕ ПУЊЕНЕ СИРОМ: Укус домаће кухиње

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 8–10 pečenih crvenih paprika (očišćenih od ljuski i semenki)
  • 300 gr feta sira
  • 150 gr kačkavalja (rendanog)
  • 3 jaja
  • brašno (po potrebi za pohovanje)
  • prezle (po potrebi)
  • mešavina začina (po ukusu)
  • ulje za prženje

Priprema:

Očistite paprike ih i ostavite da se ocede na ubrusu. Izmešajte usitnjenu fetu, rendani kačkavalj i malo začina. Svaku papriku pažljivo napunite pripremljenim filom. Uvaljajte paprike redom u brašno, umućena jaja i prezle. U zagrejanom ulju ispržite paprike sa obe strane do zlatne boje. Izvadite na papirni ubrus da se ocede i poslužite tople uz pavlaku, jogurt ili svežu salatu.

Prijatno!

