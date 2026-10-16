VLADIMIR Putin održao je sastanak u pomoćnom komandnom punktu Objedinjene grupe snaga, gde je govorio o značajnom proširenju bezbednosne zone u pograničnim oblastima uz Ukrajinu tokom poslednjih meseci.

Gavriil Grigorov / Sputnik / Profimedia

- Naš cilj je da obezbedimo apsolutnu bezbednost pograničnih teritorija Rusije u budućnosti. Ne planiramo da to bude predmet eventualnih mirovnih pregovora sa Ukrajinom - naglasio je on, prenose RIA Novosti.

Kako su komandanti izvestili predsednika, grupa snaga „Istok“ uspostavlja bezbednosnu zonu u Dnjepropetrovskoj oblasti, dok grupa „Sever“ proširuje tu zonu u Harkovskoj i Sumskoj oblasti. Tako je u Harkovskoj oblasti već uspelo da se dubina ovog pojasa poveća na 30 kilometara. Tamo se u okruženju našla grupacija Oružanih snaga Ukrajine sastavljena od deset bataljona.

- U potpunosti je završeno uništenje neprijateljske grupacije od 2.000 vojnika, koja je bila okružena u severoistočnom delu Harkovske oblasti - izvestio je načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov.

Prema njegovim rečima, glavni napori usmereni su na oslobađanje Donbasa, gde su snage grupe „Centar“ oslobodile Dobropolje, jedan od glavnih čvorova neprijateljske odbrane na dnjepropetrovskom pravcu.

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