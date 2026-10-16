OBAMA, SMIRI DOŽIVLJAJ: Netanjahu oštro odgovorio bivšem američkom predsedniku nakon što je Izrealce nazvao okupatorima (VIDEO)
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanijahu oštro je odgovorio u petak bivšem američkom predsedniku Baraku Obami, koji je ranije ove nedelje tokom govora u Severnoj Irskoj kritikovao okolnosti osnivanja Izraela i izjavio da je jevrejska država „izgubila moralno uporište“ u sukobu na Bliskom istoku.
Izrael je tokom svog osnivanja „oduzeo zemlju ljudima i oni su bili proterani“, rekao je Obama u utorak na plaćenom govoru u zatvorenoj areni O2 u Belfastu, kojem je prisustvovalo oko 7.000 ljudi, prema pisanju lista „Ajriš tajms“.
- Ti ljudi su sasvim razumljivo rekli: ’Ovo je nepravda i želim svoju zemlju nazad‘“, dodao je on.
Istog dana, Obama je dobio počasni doktorat Univerziteta Kvins u Belfastu.
Odgovarajući na njegove izjave, Netanijahu je u petak poručio da su Jevreji „na zemlji svojih predaka“ i da nisu prepreka miru.
- Jevrejski narod nije strani okupator na zemlji svojih predaka - rekao je Netanjahu u video-snimku na engleskom jeziku objavljenom na svom nalogu na društvenoj mreži Iks.
- Naša istorija nije kolonijalni poduhvat. Naša zemlja nije ukradena zemlja - poručio je on.
- Ovo je naša domovina. Zove se Judeja. Odatle potiču Jevreji. Sa njom smo povezani hiljadama godina.
Prepreka miru nije Izrael, niti naša borba za samo pravo da postojimo u sopstvenoj državi. Prepreka je odbijanje naših neprijatelja i neprijatelja Amerike da priznaju pravo jevrejskog naroda na sopstvenu državu, u bilo kakvim granicama - rekao je Netanjahu.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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