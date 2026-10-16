Svet

OBAMA, SMIRI DOŽIVLJAJ: Netanjahu oštro odgovorio bivšem američkom predsedniku nakon što je Izrealce nazvao okupatorima (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

16. 10. 2026. u 23:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanijahu oštro je odgovorio u petak bivšem američkom predsedniku Baraku Obami, koji je ranije ove nedelje tokom govora u Severnoj Irskoj kritikovao okolnosti osnivanja Izraela i izjavio da je jevrejska država „izgubila moralno uporište“ u sukobu na Bliskom istoku.

ОБАМА, СМИРИ ДОЖИВЉАЈ: Нетанјаху оштро одговорио бившем америчком председнику након што је Изреалце назвао окупаторима (ВИДЕО)

Foto: Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

Izrael je tokom svog osnivanja „oduzeo zemlju ljudima i oni su bili proterani“, rekao je Obama u utorak na plaćenom govoru u zatvorenoj areni O2 u Belfastu, kojem je prisustvovalo oko 7.000 ljudi, prema pisanju lista „Ajriš tajms“.

 - Ti ljudi su sasvim razumljivo rekli: ’Ovo je nepravda i želim svoju zemlju nazad‘“, dodao je on.

Istog dana, Obama je dobio počasni doktorat Univerziteta Kvins u Belfastu.

Odgovarajući na njegove izjave, Netanijahu je u petak poručio da su Jevreji „na zemlji svojih predaka“ i da nisu prepreka miru.

 - Jevrejski narod nije strani okupator na zemlji svojih predaka - rekao je Netanjahu u video-snimku na engleskom jeziku objavljenom na svom nalogu na društvenoj mreži Iks.

 - Naša istorija nije kolonijalni poduhvat. Naša zemlja nije ukradena zemlja - poručio je on.

 - Ovo je naša domovina. Zove se Judeja. Odatle potiču Jevreji. Sa njom smo povezani hiljadama godina.

Prepreka miru nije Izrael, niti naša borba za samo pravo da postojimo u sopstvenoj državi. Prepreka je odbijanje naših neprijatelja i neprijatelja Amerike da priznaju pravo jevrejskog naroda na sopstvenu državu, u bilo kakvim granicama - rekao je Netanjahu.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OD JEDNE PESME SAM KUPILA STAN: Šta sve od nekretnina ima Neda Ukraden - vrednost se procenjuje na 4 miliona evra

"OD JEDNE PESME SAM KUPILA STAN": Šta sve od nekretnina ima Neda Ukraden - vrednost se procenjuje na 4 miliona evra