Svet

DOVOLJNO JE BILO SAMO JEDNOM - ZA OTKAZ: Kejti Zakarija smenjena sa mesta predstavnika za štampu Bele kuće

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 10. 2026. u 22:02

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KEJTI Zakarija smenjena je sa mesta predstavnika za štampu Bele kuće nakon samo pet dana od preuzimanja te dužnosti, javljaju svetski mediji.

ДОВОЉНО ЈЕ БИЛО САМО ЈЕДНОМ - ЗА ОТКАЗ: Кејти Закарија смењена са места представника за штампу Беле куће

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Zakarija je u utorak održala prvi brifing koji je naišao na oštre kritike, a takođe se suočila sa pitanjima o svojim pravnim kvalifikacijama nakon što je priznala da nije položila pravosudni ispit.

Mediji koriste različite formulacije za odlazak Kejti Zakarije – od toga da je smenjena do toga da „napušta funkciju“.

Zakariji, koja je veći deo karijere provela kao konzervativni politički komentator i na poslovima u oblasti komunikacija, funkcija sekretara za štampu Bele kuće ponuđena je 9. oktobra.

sputnikportal.rs

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