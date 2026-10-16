DOVOLJNO JE BILO SAMO JEDNOM - ZA OTKAZ: Kejti Zakarija smenjena sa mesta predstavnika za štampu Bele kuće

KEJTI Zakarija smenjena je sa mesta predstavnika za štampu Bele kuće nakon samo pet dana od preuzimanja te dužnosti, javljaju svetski mediji.

Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Zakarija je u utorak održala prvi brifing koji je naišao na oštre kritike, a takođe se suočila sa pitanjima o svojim pravnim kvalifikacijama nakon što je priznala da nije položila pravosudni ispit.

Mediji koriste različite formulacije za odlazak Kejti Zakarije – od toga da je smenjena do toga da „napušta funkciju“.

Zakariji, koja je veći deo karijere provela kao konzervativni politički komentator i na poslovima u oblasti komunikacija, funkcija sekretara za štampu Bele kuće ponuđena je 9. oktobra.

sputnikportal.rs

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