LE PENOVA TRAŽI BOLJE USLOVE ZA ĐAKE: Besplatno putovanje vozom
Liderka francuskih suverenista Marin Le Pen je pozvala na reformu sistema za upis na fakultete.
Le Penova se založila i za nove pogodnosti za učenike i studente, kao što je besplatno putovanje vozom. Istakla je i loše uslove rada nastavnika, nasilje i strah koji su se nastanili u školama.
Tražila je i povećanje bezbednosti. Juče je zahtevala i da iz škola budu udaljeni učenici koji izazivaju nasilje, uništavaju imovinu i sprečavaju druge đake da normalno pohađaju nastavu.
– Tako ćemo profesorima povratiti želju da se bave njihovom profesijom – kazala je Le Penova.
Bilans od početka protesta je impresivan. Ministar prosvete Eduar Žefre saopštio je da je povređeno 215 učenika i 85 zaposlenih u obrazovanju, kao i 715 pripadnika snaga reda. Prema podacima vlade, otvoreno je deset istraga unutrašnje policijske kontrole, privedeno je 6.059 osoba, a 5.060 je zadržano u policijskom pritvoru.
Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez poručio je da policijske intervencije moraju da budu sprovođene uz "najveću proporcionalnost". Njegovu ostavku zbog stradanja đaka zatražili su kranje levičarski Nepotčinjeni, dok je nevladina organizacija SOS rasizam zahtevala da čuvari reda u obračunu sa đacima ne koriste gumene metke.
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