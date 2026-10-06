UČENICI NA ULICI DO ISPUNJENJA ZAHTEVA: Nastavlja se bunt đaka u Francuskoj
Nastavlja se bunt francuskih srednjoškolaca.
U velikom okupljanju širom zemlje do kraja dana očekivalo se i do dvesta hiljada učesnika. Učenicima su se pridružile sindikalne organizacije, predstavnici nastavnika i roditelja.
Prepodne je uglavnom proteklo u mirnijem demonstriranju, uz istaknute parole i pevanje revolucionarnih pesama. Ali, velika bojazan je vladala od mogućih nereda koje po običaju mogu da izazovu ubačeni elementi krajnje levičarskih "Crnih blokova", naročito na kraju popodnevnog pariskog defilea koji ima putanju između trgova Republike i Nacije.
Ipak, i tokom prepodneva je ponegde bilo napeto, kao u Strazburu ili Lionu. U gradu na Roni su prvi sukobi izbili kada su projektili poleteli ka snagama reda, pošto se deo demonstranata izdvojio iz dotad mirne povorke i krenuo prema policijskoj stanici. Čuvari reda su intervenisali da bi rasterali nasilne demonstrante.
Suzavcem je prekinut i ljudski lanac koji su đaci, nastavnici i roditelji napravili u Vensenu na istočnom obodu Pariza, u blizini liceja "Elen Buše". Policija je najpre pokušala da potisne okupljene da bi oslobodila saobraćaj, a zatim je upotrebila suzavac. Od ranog jutra đaci su protestovali i u Renu, Marselju, Tuluzu. Odziv je bio ogroman i nije viđen godinama unazad.
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