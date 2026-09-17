CENE GORIVA IDU U NEBESA: U Austriji uskoro tri evra po litru
PORAST cene goriva, posebno dizela, zabrinjava građane Austrije, a eksperti više ne isključuju mogućnost da cena dizela dostigne i tri evra po litru.
U utorak posle podne je cena dizela dostigla nivo od 2,30 evra.
Predsednik Udruženja trgovaca energentima u Privrednoj komori Jürgen Roth rekao je za ORF da je još pre par nedelja bio uveren da ni u kom slučaju cena dizela neće dostići tri evra, ali iz današnje perspektive to se više ne može isključiti.
Roth je ukazao da je, uz to, vlada Austrije predvidela više mera za iduću godinu, koje će doneti dodatni poreski teret.
Prema njegovim rečima, trgovci energentima ne profitiraju od rekordnog nivoa cene goriva. Njihov interes bi bio da gorivo bude jeftinije, jer je marža po litri, koja iznosi nekoliko centi, uvek ista bilo da je cena 2,20 ili 1,50 evra, objasnio je Roth.
Istakao je da prodavci energenata najviše žele da cene na međunarodnom nivou ponovo padnu i dodao da bi tada taj pad odmah preneli na potrošače.
Glavni profiteri ove krize, prema ekonomisti Jörnu Kleinertu su proizvođači, posebno u regionima koji nisu pogođeni krizom, kao i prerađivači koji dalje prodaju gorivo.
Prema njegovim rečim zbog toga treba na evropskom nivou težiti ka uvođenju poreza na prekomernu dobit, koji bi država mogla iskoristiti time što bi vratila novca potrošačima.
(Hit)
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