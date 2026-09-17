Svet

AMERIKA JE PRODUŽILA RAT U UKRAJINI ZA GODINU DANA: Izjava Lavrova potresla planetu, prenose je i ukrajinski mediji

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

17. 09. 2026. u 21:43

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je SAD da su za godinu dana produžile rat Moskve protiv Ukrajine tako što su odustale od, kako ih je on nazvao, „sporazuma iz Enkoridža“, postignutih između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina.

АМЕРИКА ЈЕ ПРОДУЖИЛА РАТ У УКРАЈИНИ ЗА ГОДИНУ ДАНА: Изјава Лаврова потресла планету, преносе је и украјински медији

foto: Sergei Karpukhin / Sputnik / Profimedia

Moskva se više puta pozivala na navodne sporazume postignute tokom Trampovog sastanka sa Putinom na Aljasci 2025. godine, iako su američki zvaničnici negirali da su takvi sporazumi postojali, prenosi Kijev independent. 

Lavrov je tvrdio da je Vašington, pod navodnim pritiskom Evrope, odustao od tih sporazuma, čime je, prema njegovim rečima, sprečen završetak rata.

"Da Amerikanci nisu odustali od sporazuma iz Enkoridža, a da Evropa nije „odvukla“ SAD od njih, „mi bismo već godinu dana živeli bez rata“, rekao je Lavrov.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom... Vanja Marinković o Partizanu, povredi...

"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...