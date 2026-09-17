AMERIKA JE PRODUŽILA RAT U UKRAJINI ZA GODINU DANA: Izjava Lavrova potresla planetu, prenose je i ukrajinski mediji
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio je SAD da su za godinu dana produžile rat Moskve protiv Ukrajine tako što su odustale od, kako ih je on nazvao, „sporazuma iz Enkoridža“, postignutih između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina.
Moskva se više puta pozivala na navodne sporazume postignute tokom Trampovog sastanka sa Putinom na Aljasci 2025. godine, iako su američki zvaničnici negirali da su takvi sporazumi postojali, prenosi Kijev independent.
Lavrov je tvrdio da je Vašington, pod navodnim pritiskom Evrope, odustao od tih sporazuma, čime je, prema njegovim rečima, sprečen završetak rata.
"Da Amerikanci nisu odustali od sporazuma iz Enkoridža, a da Evropa nije „odvukla“ SAD od njih, „mi bismo već godinu dana živeli bez rata“, rekao je Lavrov.
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