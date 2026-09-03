AFD DALA PREDIZBORNO OBEĆANJE, ZBOG KOJEG JE JASNO ŠTO NEMCI ULAZE U RAT: "Ukrajincima ćemo ukinuti status ratnih izbeglica"
NEMAČKA desničarska opoziciona stranka „Alternativa za Nemačku“ (AfD) namerava da, u slučaju pobede na izborima u saveznoj pokrajini Saksonija-Anhalt, zatraži ukidanje priznavanja Ukrajinaca kao ratnih izbeglica u Nemačkoj, navodi se u programu stranke.
- Pokrajinska vlada koju predvodi AdG zalagaće se na saveznom nivou da, sve dok vojni sukob na istoku Ukrajine traje, građani Ukrajine u Nemačkoj više ne budu priznavani kao ratne izbeglice. Umesto toga, Ukrajinci pogođeni ratnim dejstvima trebalo bi da pronađu utočište u zapadnoj Ukrajini - navodi se u programu AfD, prenose RIA Novosti.
Prema programu stranke, Nemačka bi takođe trebalo da stvori podsticaje za povratak Ukrajinaca u njihovu domovinu. AfD navodi da je Evropska komisija još 2025. godine izradila plan inicijative za povratak Ukrajinaca u Ukrajinu.
S tim u vezi, AfD u Saksoniji-Anhalt namerava da učestvuje u pripremi mera za povratak Ukrajinaca, kao i da bude inicijator tog procesa na teritoriji same pokrajine.
AfD je takođe navela da se trenutni sistem socijalnih davanja za građane Nemačke, poznat kao Bürgergeld, faktički pretvorio u sistem isplata namenjen migrantima. Stranka ističe da Ukrajinci koji stignu u Nemačku automatski dobijaju neposredan pristup ovim davanjima i merama socijalne podrške.
U tom pogledu, AfD bi, u slučaju pobede na izborima u Saksoniji-Anhalt, u Bundestagu nastojala da se Ukrajinci koji dolaze u Nemačku prebace na sistem socijalnih davanja namenjen tražiocima azila.
Ranije je istraživanje sociološkog instituta INSA pokazalo da AfD ima prednost u Saksoniji-Anhalt uoči predstojećih izbora za pokrajinski parlament. Prema rezultatima ankete, za AdG bi glasalo 43 odsto ispitanika, dok bi stranku nemačkog kancelara Fridriha Merca, Hrišćansko-demokratsku uniju (HDS), podržalo 22 odsto birača.
Izbori za pokrajinski parlament Saksonije-Anhalt zakazani su za 6. septembar.
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