OBARA RAČUNE DO 30 ODSTO: Grejanje koje menja radijatore, zimi greje, leti hladi, ali postoje ograničenja

KLASIČNI radijatori više nisu jedina opcija za zagrevanje doma. Površinsko zidno grejanje radi na znatno nižim temperaturama vode, može da se koristi i tokom leta, a u dobro izolovanim objektima potencijalno donosi značajnu uštedu. Ipak, pre ugradnje treba znati koliko sistem košta i koja ograničenja donosi.

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Površinsko zidno grejanje predstavlja niskotemperaturni sistem kod kojeg se mreža tankih cevi postavlja unutar zidova, a zatim prekriva malterom ili gipsanim pločama.

Za razliku od klasičnih radijatora, kojima je uglavnom potrebna voda temperature iznad 65 stepeni, kroz cevi zidnog grejanja cirkuliše voda zagrejana na približno 28 do 40 stepeni.

Upravo niža radna temperatura predstavlja jednu od glavnih prednosti sistema, posebno kada se kombinuje sa toplotnom pumpom.

Zagrejan zid ravnomerno emituje toplotu prema prostoriji. Na taj način zagrevaju se ljudi i predmeti, a potom i vazduh, zbog čega osećaj toplote može biti viši od temperature koju pokazuje termostat.

U dobro izolovanim objektima, prema navodima izvora, ovakav način grejanja može da donese uštedu na računima i do 30 odsto tokom zime.

Isti sistem leti radi potpuno suprotno

Velika razlika u odnosu na klasične radijatore, ali i jedna od prednosti u odnosu na podno grejanje, jeste mogućnost korišćenja zidnog sistema za hlađenje.

Tokom toplih meseci kroz cevi može da cirkuliše rashlađena voda temperature od približno 16 do 18 stepeni. Zidovi tada apsorbuju deo toplote iz prostorije.

Na ovaj način prostor se rashlađuje bez direktnog duvanja karakterističnog za klima-uređaje, kao i bez klasičnog osećaja promaje.

Koliko košta prelazak na zidno grejanje?

Glavna prepreka je početna investicija. Cena postavljanja cevi kreće se okvirno od 15 do 24 evra po kvadratnom metru, bez završnog malterisanja.

Za prosečnu porodičnu kuću ukupno ulaganje u instalaciju može da dostigne između 3.000 i 6.000 evra. Ukoliko se sistem kombinuje sa toplotnom pumpom, potrebno je uračunati i trošak njene nabavke i postavljanja.

Prema navedenim procenama, u dobro izolovanim kućama investicija može da se isplati za pet do osam godina, dok vek trajanja pravilno postavljenih cevi može biti duži od 30 godina.

Postoji problem koji mnogi previde

Zidno grejanje donosi i ograničenja koja mogu ozbiljno da utiču na uređenje prostorija.

Površine kroz koje prolazi instalacija trebalo bi da ostanu što slobodnije. Veliki plakari, regali, kuhinjski elementi i drugi masivni komadi nameštaja mogu da blokiraju prenos toplote i umanje efikasnost sistema.

Poseban oprez potreban je prilikom bušenja zidova. Kačenje televizora, polica ili slika zahteva precizno utvrđivanje položaja cevi kako ne bi došlo do njihovog oštećenja.

Još veće ograničenje odnosi se na stanove povezane na sistem daljinskog grejanja. Ovakvo rešenje prvenstveno je namenjeno objektima sa individualnim sistemom grejanja, dok priključivanje zidnih instalacija na klasične sisteme gradskih toplana nije predviđeno zbog drugačijih radnih temperatura i tehničkih uslova.

(24sedam)