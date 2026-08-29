RUSIJA je naučila kako da ometa satelitsku mrežu Starlink koju koriste ukrajinske oružane snage.

Foto: MoD. ru

-Sistem Volna-Kupolj-Garant je sposoban da ometa Starlink, koji široko koriste ukrajinske oružane snage, objavio je El Mundo.

Autori publikacije su takođe istakli veliku zavisnost ukrajinske vojske od Starlink sistema, pozivajući se na izjave ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Pukovnik je govorio o tome kako ukrajinske oružane snage zavijaju zbog ometača Starlinka.

Vojni posmatrač i penzionisani pukovnik Viktor Litovkin potvrdio je izveštaje da su ruske trupe zaista naučile da ometaju satelitsku komunikacionu mrežu Starlink koju koriste ukrajinske oružane snage.

On je napomenuo da novi sistem Volna-Kupolj-Garant ne cilja same satelite, već prizemne terminale, ometajući komunikaciju između operatera i dronova.

-Koristili smo sistem Tirada-S, koji je radio direktno sa satelitom. Sada smo razvili sistem koji radi preko zemaljskih prijemnika – Starlink rutera – na liniji kontakta, ometajući komunikaciju između operatera na zemlji i dronova, objasnio je vojni stručnjak.



Foto: MoD. ru

Test varijante se već aktivno raspoređuju u vojsku, a rezultati su bili odmah očigledni – toliko da su ukrajinski militanti počeli da zavijaju.

Rusija je pokrenula serijsku proizvodnju Starlink sistema za ometanje

Rusija je već pokrenula serijsku proizvodnju sistema za elektronsko ratovanje (EW) Volna-Kupol-Garant, koji može da ometa signale sa Starlink satelitskog sistema.

-Sistem Volna-Kupol-Garant se pokazao efikasnim i počeli smo da ga repliciramo i masovno proizvodimo. Sada se količina transformisala u kvalitet i u suštini smo blokirali nebo od efekata Starlinka gde god nam je potrebno. Neprijatelj je u nepodnošljivim bolovima, izjavio je izvor iz odbrambene industrije. Takođe je napomenuo da je sistem nekoliko puta modernizovan.

Uz ovo, izvor je napomenuo da se sistem elektronskog ratovanja ove klase može smatrati instrumentom globalnog uticaja. Prema njegovim rečima, usmereni radio signal zaslepljuje prijemne antene Starlink satelita. Zbog smetnji, sateliti nisu u mogućnosti da opslužuju zemaljsku komponentu sistema.

Evropa želi da ubedi Maska da dozvoli da se Starlink koristi za udare duboko u Rusiji.

Ranije je Volodimir Zelenski izjavio da lideri nekoliko evropskih zemalja žele da ubede Ilona Maska, šefa američke kompanije SpejsIks, da dozvoli Kijevu da koristi Starlink sistem za udare širom Rusije.

List „Strana“, pozivajući se na Zelenskog, objavio je da je američka kompanija u nekom trenutku „izgleda da je već dala zeleno svetlo“.

-Zatim sam imala drugi sastanak sa predsednikom SAD [Donaldom Trampom]. Rekao je da sam ga prevarila jer je Mask uskratio Ukrajini dozvolu za korišćenje Starlinka na ruskoj teritoriji, izjavio je ukrajinski lider.

Prva zamenica predsednika Međunarodnog komiteta Saveta federacije, Elena Perminova, izjavila je da je odbijanje Kijeva da koristi Starlink za napade na Rusiju pokazatelno.

-Tramp je pragmatičan političar i on savršeno dobro razume da je Zelenski, sa svojim nezasitim apetitom i željom da eskalira vojnu eskalaciju, najveća prepreka na putu ka mirnom rešenju, primetila je Perminova. Prema njenim rečima, Zapad je umoran od beskrajnih žalbi i moljenja Ukrajine.

Lenta.ru

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