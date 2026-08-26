Svet

VELIKI SUSRET PUTINA I PEZEŠKIJANA SVE BLIŽI: Iran otkrio šta se sprema u oktobru

D.D.

26. 08. 2026. u 20:49

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ZVANIČNI Teheran pozdravlja mogući sastanak predsednika Irana Masuda Pezeškijana i Rusije Vladimira Putina na forumu koji će se održati u oktobru u Turkmenistanu, izjavio je danas iranski ambasador u Ašhabadu Ali Modžtaba Ruzbehani.

ВЕЛИКИ СУСРЕТ ПУТИНА И ПЕЗЕШКИЈАНА СВЕ БЛИЖИ: Иран открио шта се спрема у октобру

Foto: Tanjug/Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

-Imamo prijateljske odnose sa zemljama učesnicama, uključujući Rusiju. Sastanak između predsednika Irana i Rusije je za nas značajan događaj i toplo ga pozdravljamo, ali to će zavisiti od programa i vremena predviđenog za takve političke susrete - rekao je Ruzbehani na brifingu za novinare u iranskoj ambasadi u Ašhabadu, prenosi RIA Novosti.

Prema rečima ambasadora, ako se postigne dogovor, lideri Irana i Rusije bi se mogli sastati i razgovarati o bilateralnim pitanjima.

Ruzbehani je potvrdio da je iranski predsednik dobio poziv da učestvuje u događajima u kongresnoj zoni Avazi u Turkmenistanu i da su u toku pripreme za njegovo učešće.

Na forumu u Trukmenistanu će učestvovati šefovi država ZND i Centralne Azije i Azerbejdžana.

(Tanjug)

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