Svet

STIGAO ODGOVOR IZ TEHERANA: Inspektori iaea ne mogu u napadnute objekte

D.D.

26. 08. 2026. u 19:40

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IAEA ne može tražiti inspekcije napadnutih nuklearnih objekata u Iranu, sve dok ne postoji odgovarajući regulatorni okvir za inspekcije objekata oštećenih tokom borbi, rekao je šef Organizacije za atomsku energiju Irana (AEI) i potpredsednik zemlje Mohamad Eslami.

СТИГАО ОДГОВОР ИЗ ТЕХЕРАНА: Инспектори иаеа не могу у нападнуте објекте

Foto: AP Photo/Hussein Malla

- Dok se ne razvije protokol inspekcije napadnutih objekata, IAEA ne može tražiti inspekcije- IRNA rekao je on.

On je takođe dodao da je situacija još uvek u skladu sa ratnim vremenom i da nije potrebno misliti da je sukob sa Sjedinjenim Državama prekinut, a bezbednost objekata je obezbeđena.

Sjedinjene Države i Izrael napali su niz iranskih nuklearnih objekata tokom sukoba u junu 2025. godine.

Pored toga, iranska nuklearna postrojenja pogođena su napadima tokom poslednje eskalacije koja je počela krajem februara 2026. Teheran je okrivio SAD za napade.

(Ria Novosti)

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