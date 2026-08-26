STIGAO ODGOVOR IZ TEHERANA: Inspektori iaea ne mogu u napadnute objekte
IAEA ne može tražiti inspekcije napadnutih nuklearnih objekata u Iranu, sve dok ne postoji odgovarajući regulatorni okvir za inspekcije objekata oštećenih tokom borbi, rekao je šef Organizacije za atomsku energiju Irana (AEI) i potpredsednik zemlje Mohamad Eslami.
- Dok se ne razvije protokol inspekcije napadnutih objekata, IAEA ne može tražiti inspekcije- IRNA rekao je on.
On je takođe dodao da je situacija još uvek u skladu sa ratnim vremenom i da nije potrebno misliti da je sukob sa Sjedinjenim Državama prekinut, a bezbednost objekata je obezbeđena.
Sjedinjene Države i Izrael napali su niz iranskih nuklearnih objekata tokom sukoba u junu 2025. godine.
Pored toga, iranska nuklearna postrojenja pogođena su napadima tokom poslednje eskalacije koja je počela krajem februara 2026. Teheran je okrivio SAD za napade.
(Ria Novosti)
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