PROGLAŠENO VANREDNO STANJE ZBOG POPLAVA: Dramatično u komšiluku, naselja pod vodom
U OPŠTINI Strumjani, na jugozapadu Bugarske, proglašeno je vanredno stanje nakon što su bujične kiše izazvale izlivanje planinskih reka Šaška i Zlinska, što je dovelo do poplava u naseljima i oštećenja infrastrukture.
Evakuisano je sedam soba, a za sada nema podataka o smrtnim slučajevima ili povredama, prenosi portal Novinite.
Poplave su prekinule snabdevanje vodom i strujom u Strumjaniju i poremetile železničku prugu kroz to područje, a i telefonska komunikacija je bila u prekidu. Obilna kiša počela je u ponedeljak kasno uveče, a kako se navodi vatrogasci su imali problem da pomognu onima koji su tražili pomoć zbog oborenog drveća i velikih nanosa kamenja i blata koje je nosila bujica.
Oštećeno je nekoliko privatnih kuća, konstrukcije mosta, a sedam automobila je odneseno. U selu Ploski prekinuto je snabdevanje vodom Direktor Generalne direkcije za protivpožarnu sigurnost i civilnu zaštitu Aleksandar Džartov rekao je da je u toku čišćenje rečnih korita.
- Na većini mesta gde postoje konstrukcije mostova, postoje velike akumulacije, tako da postoji teška oprema kojom će se oni vaditi iz korita reke i uklanjati. To je glavna aktivnost, kao i čišćenje sedimenata koji se nalaze u donjem delu Strumjana - rekao je Džartov.
On je ukazao da su klimatske promene nova realnost.
- Vatrogasci su se pre podne borili sa požarima, sada sa poplavama - objasnio je on.
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