Svet

MEDVEDEV UPOZORAVA: Iran ima oružje koje može da parališe svet!

P. Đurđević

04. 07. 2026. u 15:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ORMUSKI moreuz je za Iran u sukobu sa Sjedinjenim Državama postao oružje koje nije ništa slabije od nuklearnog, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

МЕДВЕДЕВ УПОЗОРАВА: Иран има оружје које може да паралише свет!

Foto:Yekaterina Shtukina / Zuma Press / Profimedia

- Umesto pravog nuklearnog oružja, Iran je otkrio drugo oružje koje nije slabije od nuklearnog – Ormuski moreuz, koji ima složen međunarodni status... Mislim da Iran nema samo ovo nuklearno oružje u rezervi, već i termonuklearno oružje – moreuz Bab el-Mandeb, koji bi mogao da se iskoristi u slučaju vojnih sukoba, stvarajući situaciju u kojoj bi sav prevoz nafte i druge isporuke bile blokirane - rekao je Medvedev novinarima, govoreći o rezultatima posete Iranu.

Blokirajući saobraćaj u Ormuskom moreuzu, Iran je pokazao svoju snagu, naglasio je on. Kada je u pitanju situacija u Iranu, ocenio da su bilo kakvi pregovori bolji od njihovog odsustva, ali da moraju nečim da se završe.

- Trenutno su pregovori između Sjedinjenih Država i Irana završeni potpisivanjem memoranduma o razumevanju. Njegova cena je jasna, ovaj dokument ne stvara nikakve pravne obaveze, ali stvara jednu stvar – osnovu za dalje pregovore - rekao je Medvedev.

Napomenuo je da dokument navodi niz važnih tačaka, uključujući stavove strana o Ormuskom moreuzu, vojnoj komponenti sukoba, prekidu neprijateljstava na susednim teritorijama i iranskom nuklearnom programu.

Međutim, kako dodaje Teheranu i Vašingtonu će biti teško da postignu dogovor o raspodeli sredstava za obnovu Irana.

- Sada kada imamo dokumente, počeo je rok za postizanje nekih konačnih sporazuma. Iskreno, mislim da će ovaj proces biti izuzetno težak. Postizanje dogovora o nizu pitanja, uključujući, na primer, raspodelu sredstava za obnovu Irana, biće izuzetno teško - rekao je Medvedev.

Prema njegovim rečima, napad SAD na Iran nije bio izazvan ničim. Američki udari na Iran dok su pregovori bili u toku su žalosna činjenica koja govori o tome da je međunarodno pravo uništeno, rekao je Medvedev. 

- Iran nije predstavljao nikakvu pretnju za Sjedinjene Države. Štaviše, bio je u pregovorima sa američkom delegacijom i postigao je neku vrstu sporazuma. A onda je izdato naređenje za napad na Iran. Ovo je žalosna činjenica koja govori o uništenju međunarodnog pravnog sistema - naglasio je Medvedev.

On je podsetio da je izgovor za napad bio iranski nuklearni program, koji je dugo bio predmet debate.

Međutim, kako ističe, nikada nije podignuta nikakva optužnica, a "sve se svodi na neke opšte diskusije o tome kako postupati sa iranskim nuklearnim materijalima".

Zatim se osvrnuo na sankcije koje je Zapad uveo nizu zemalja i poručio da one mogu da razgovaraju o ideji stvaranja platforme za suprotstavljanje nezakonitim ograničenjima.

- Mislim da možemo da razgovaramo o ideji stvaranja neke vrste ugovora, ili barem neke vrste platforme, gde bi države pod sankcijama mogle da razviju stavove o tome kako da im se suprotstave. A možda čak i da uvedu kontrasankcije. To se odnosi na Rusiju, Iran, a sada je i Kina pod sankcijama - rekao je Medvedev.

On je još jednom podvukao da su sve sankcije uvedene Rusiji nezakonite.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu

FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu