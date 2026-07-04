MEDVEDEV UPOZORAVA: Iran ima oružje koje može da parališe svet!
ORMUSKI moreuz je za Iran u sukobu sa Sjedinjenim Državama postao oružje koje nije ništa slabije od nuklearnog, izjavio je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.
- Umesto pravog nuklearnog oružja, Iran je otkrio drugo oružje koje nije slabije od nuklearnog – Ormuski moreuz, koji ima složen međunarodni status... Mislim da Iran nema samo ovo nuklearno oružje u rezervi, već i termonuklearno oružje – moreuz Bab el-Mandeb, koji bi mogao da se iskoristi u slučaju vojnih sukoba, stvarajući situaciju u kojoj bi sav prevoz nafte i druge isporuke bile blokirane - rekao je Medvedev novinarima, govoreći o rezultatima posete Iranu.
Blokirajući saobraćaj u Ormuskom moreuzu, Iran je pokazao svoju snagu, naglasio je on. Kada je u pitanju situacija u Iranu, ocenio da su bilo kakvi pregovori bolji od njihovog odsustva, ali da moraju nečim da se završe.
- Trenutno su pregovori između Sjedinjenih Država i Irana završeni potpisivanjem memoranduma o razumevanju. Njegova cena je jasna, ovaj dokument ne stvara nikakve pravne obaveze, ali stvara jednu stvar – osnovu za dalje pregovore - rekao je Medvedev.
Napomenuo je da dokument navodi niz važnih tačaka, uključujući stavove strana o Ormuskom moreuzu, vojnoj komponenti sukoba, prekidu neprijateljstava na susednim teritorijama i iranskom nuklearnom programu.
Međutim, kako dodaje Teheranu i Vašingtonu će biti teško da postignu dogovor o raspodeli sredstava za obnovu Irana.
- Sada kada imamo dokumente, počeo je rok za postizanje nekih konačnih sporazuma. Iskreno, mislim da će ovaj proces biti izuzetno težak. Postizanje dogovora o nizu pitanja, uključujući, na primer, raspodelu sredstava za obnovu Irana, biće izuzetno teško - rekao je Medvedev.
Prema njegovim rečima, napad SAD na Iran nije bio izazvan ničim. Američki udari na Iran dok su pregovori bili u toku su žalosna činjenica koja govori o tome da je međunarodno pravo uništeno, rekao je Medvedev.
- Iran nije predstavljao nikakvu pretnju za Sjedinjene Države. Štaviše, bio je u pregovorima sa američkom delegacijom i postigao je neku vrstu sporazuma. A onda je izdato naređenje za napad na Iran. Ovo je žalosna činjenica koja govori o uništenju međunarodnog pravnog sistema - naglasio je Medvedev.
On je podsetio da je izgovor za napad bio iranski nuklearni program, koji je dugo bio predmet debate.
Međutim, kako ističe, nikada nije podignuta nikakva optužnica, a "sve se svodi na neke opšte diskusije o tome kako postupati sa iranskim nuklearnim materijalima".
Zatim se osvrnuo na sankcije koje je Zapad uveo nizu zemalja i poručio da one mogu da razgovaraju o ideji stvaranja platforme za suprotstavljanje nezakonitim ograničenjima.
- Mislim da možemo da razgovaramo o ideji stvaranja neke vrste ugovora, ili barem neke vrste platforme, gde bi države pod sankcijama mogle da razviju stavove o tome kako da im se suprotstave. A možda čak i da uvedu kontrasankcije. To se odnosi na Rusiju, Iran, a sada je i Kina pod sankcijama - rekao je Medvedev.
On je još jednom podvukao da su sve sankcije uvedene Rusiji nezakonite.
(RT Balkan)
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