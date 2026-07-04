MESAROVIĆ U BRATUNCU NA OBELEŽAVANJU TRI DECENIJE OD STRADANJA SRBA: Zločin na mučeničkoj zemlji Podrinja i Birča nikada ne sme pasti u zaborav

POTPREDSEDNICA vlade i izaslanik predsednika Srbije Adrijana Mesarović izjavila je danas u Bratuncu, na obeležavanju više od tri decenije od muslimanskih zločina nad Srbima srednjeg Podrinja i Birča, da je međunarodna pravda zločin nad nevinom decom ne sme da ostane pod velom zaborava.

Ministarstvo privrede

Mesarovićeva je ukazala na neoprostiv greh ubistva 47 nevine dece i poručila da srpski narod nikada ne sme da zaboravi stradale sunarodnike već mora da se bori za istinu.

- Stojimo ovde na mučeničkoj zemlji srednjeg Podrinja i Birča, sakupljeni u molitvi, bolu i poštovanju. Stojimo pred imenima 3.267 stradalih srpskih civila i boraca. Huka Drine i tišina spaljenih sela opominju nas da zločin nikada ne sme biti prekriven velom zaborava - rekla je Mesarovićeva.

Ona je istakla da je ovaj prostor natopljen suzama i krvlju vekovna staza stradanja srpskog naroda.

- Od logora u Doboju u Prvom svetskom ratu, preko zločina u Drugom svetskom ratu, sve do Odbrambeno-otadžbinskog rata, srpski narod je ovde uvek plaćao najveću moguću cenu za svoje postojanje - rekla je Mesarović.

Mesarović je poručila da se u Podrinju desilo stradanje koje ne sme da se zaboravi, kada je više od 150 srpskih sela sravnjeno sa zemljom, kao i da za ove monstruozne zločine pravda još nije zadovoljena.

Ona je podsetila da su pljačkana, rušena i spaljivana sela u Srebrenici, Bratuncu, Zvorniku, Milićima, Vlasenici i Osmacima, da su na meti bile čitave srpske porodice, a zločini neretko planirani baš na velike pravoslavne praznike, prenosi RTRS.

Kako je istakla, ubijani su nejač i starci, ljudi koji su samo želeli da ostanu na svojim ognjištima, a posebno težak greh bio je ubistvo 47 nevine dece čije nas nevine oči danas gledaju sa fotografija i pitaju da li će njihova žrtva biti uzaludna.

- Mi nemamo pravo da ćutimo i zato smo ovde. Ne dolazimo u Bratunac samo da brojimo žrtve, već da očuvamo sećanje, jer narod koji pamti svoje mučenike ostaje u zajednici sa Bogom i istinom - poručila je Mesarovićeva.

Ona je dodala da je naša dužnost da prenosimo njihove priče kako se ova istorija nikome nikada ne bi ponovila.

- Neka je večna slava i pokoj duše svim nevino stradalim srpskim mučenicima u Srednjem podrinju i Birču. Neka nam u mislima i srcu bude zavet pred nevinim žrtvama i pred Bogom da sačuvamo Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, mir i slobodu, da znamo i da pamtimo da se u Bratunac ne zove, već se u Bratunac ide - poručila je Mesarović.

Centralna komemoracija povodom stradanja 3.267 Srba srednjeg Podrinja i Birča od 1992. do 1995. godine danas se održava u Bratuncu, uz poruku "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide".

Pomen se organizuje povodom 34 godine od velikog stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69 civila i vojnika, a zarobljeno 22, od kojih niko nije preživeo.

U Republici Srpskoj danas je Dan žalosti povodom obeležavanja više od tri decenije od stradanja 3.267 Srba u Srednjem Podrinju i Birču.