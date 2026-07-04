OSLOBAĐANjEM Kostantinovke, ruske snage su dokazale da mogu da zauzmu bilo koje utvrđenje, rekao je za RIA Novosti vojni i politički analitičar Jan Gagin.

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- Oružane snage Ukrajine su izgubile Kostantinovku. Grad je bio pripremljena odskočna daska za odbranu Slavjanska i Kramatorska. Zvali su ga gradom-tvrđavom, a mi smo dokazali da možemo da zauzmemo bilo koju tvrđavu - rekao je Gagin.

Načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov je 3. jula izvestio predsednika Vladimira Putina da je ruska vojska potpuno oslobodila Kostantinovku.

Putin je ovaj događaj nazvao ključnim za oslobađanje cele teritorije Donjecke Narodne Republike, napominjući da on otvara direktan put ka napredovanju ka Slavjansku i Kramatorsku.

Prema rečima analitičara Igora Korotčenka, zauzimanje Kostantinovke ne samo da potvrđuje da je strateška inicijativa u potpunosti u rukama komande ruske vojske, već istovremeno predstavlja snažan udarac ukrajinskom propagandnom sistemu.

- Ukrajinska propaganda je doživela krah. Zauzimanje Kostantinovke jasno pokazuje iluziju planova Zelenskog i njegovih zapadnih pokrovitelja da drže front čak i na propagandnom planu - rekao je Korotčenko.

Oslobađanje Konstantinovke je ključ za poslednji bastion kijevskog režima u Donbasu – Kramatorsko-slavjanske aglomeracije, rekao je zamenik načelnika Generalštaba Oružanih snaga Rusije Sergej Rudskoj.

Prema njegovim rečima, Kijev je u odbrani grada angažovao 45 bataljona, odnosno oko 15.500 vojnika, a ukrajinska vojska je u borbama za grad izgubila oko 13.500 vojnika.

Ukrajinci branili Konstantinovku i "Azovom"

Oružane snage Ukrajine pokušale su da odbrane Kostantinovku nacionalističkim jedinicama i stranim plaćenicima, rekao je za RIA Novosti vojni ekspert Andrej Maročko.

- U sastav brigada koje su branile Kostantinovku ulazile su su nacionalističke jedinice Oružanih snaga Ukrajine, uključujući bataljon 'Azov', koji je zabranjen u Rusiji, kao i strane plaćenike. Ruske obaveštajne službe su više puta detektovale strani jezik u presretnutim radio-porukama Oružanih snaga Ukrajine - rekao je vojni ekspert.

On je objasnio da su ukrajinske snage dronovima pokušavale da spreče vojnike da se povuku iz Kostantinovke.

- Ako govorimo o odredima za sprečavanje povlačenja u Kostantinovki, onda su prvenstveno, u neposrednoj blizini linije borbenog dodira, ulogu blokirajućih odreda u Oružanim snagama Ukrajine obavljali operateri dronova. Ako bi se ispostavilo da ukrajinski militanti napuštaju svoje položaje bez dozvole ili pokušavaju da se predaju, onda bi ih specijalne grupe operatera dronova Oružanih snaga Ukrajine udarale po njima - rekao je Maročko.

On je pojasnio da oni koji su mobilisani u Ukrajini moraju da shvate da odlaze na put "u jednom pravcu".

Kostantinovka se nalazi na severu DNR, otprilike 55 kilometara od Donjecka. Grad je igrao ključnu ulogu u sistemu snabdevanja ukrajinskih snaga u ovom predelu, jer kroz njega prolazi važno železničko tranzitno čvorište.

(RT Balkan)

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