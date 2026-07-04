UKRAJINCI NA APARATIMA - VEST ODJEKNULA KAO BOMBA: Bivši vicepremijer Ukrajine kandidat za Državnu dumu partije Pravedna Rusija
BIVŠI prvi potpredsednik vlade Ukrajine i bivši šef Nacionalne banke Ukrajine, Sergej Arbuzov, kandidovaće se za Državnu dumu kao kandidat partije Pravedna Rusija, saopštila je stranka agenciji RIA Novosti.
U Moskvi je u toku drugi deo 15. predizbornog kongresa stranke Pravedna Rusija.
- Poznati ukrajinski političar, bivši šef Narodne banke, a kasnije prvi zamenik premijera Ukrajine, Sergej Arbuzov, kandidovaće se za grupu novih teritorija, uključujući Krim i Sevastopolj - rekao je izvor agencije.
Arbuzov je bio guverner Narodne banke Ukrajine od 2010. do 2012. godine. U decembru 2012. godine imenovan je za prvog zamenika premijera, na koju funkciju je podneo ostavku početkom 2014. godine. Od 28. januara do 27. februara 2014. godine obavljao je funkciju vršioca dužnosti premijera.
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